الاتصالات: تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وبحث الدكتور عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ديان ريستيتش وزير الإعلام والاتصالات الصربي، في العاصمة الصربية بلجراد؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، وذلك بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا.

وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء استراتيجية مصر الرقمية والتي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وصقل المهارات الرقمية لدى المواطنين؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة؛ مشيرا إلى الاهتمام المشترك بعقد المزيد من المباحثات لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.

واستعرض وزير الإعلام والاتصالات الصربي أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الإعلام والاتصالات الصربية خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية ونشر الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن السيبراني، وبناء المهارات الرقمية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية؛ بحضور سفير مصر لدى صربيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ برامج لتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروعات بحث وتطوير في هذه التقنيات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أهداف ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأشارت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية إلى أن صربيا ستستضيف مؤتمرًا دوليًا معنيًا بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). حيث وجهت الدعوة للدكتور عمرو طلعت لمشاركة مصر في هذا المؤتمر.

كما قام الدكتور عمرو طلعت ووزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية يرافقهما سفير مصر لدى صربيا بجولة داخل منطقة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية، والتي تم تأسيسها بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. حيث تستضيف حاضنة تكنولوجيا الأعمال للكليات التكنولوجية في بلجراد وصندوق الابتكار في جمهورية صربيا وتضم عدد من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في مجال الابتكار وجامعة ومراكز بحث وتطوير ويتم من خلالها تقديم أنشطة وبرامج وخدمات تسهم في تعزيز بيئة الابتكار في صربيا.

وخلال الزيارة استعرضت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية البرامج التي تقدمها الوزارة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.. وأوضح الدكتور عمرو طلعت برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الإبداع ودعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” ومراكز إبداع مصر الرقمية ومنطقة العلوم والتكنولوجيا في بلجراد.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة إحدى الشركات الناشئة التي تم احتضانها في منطقة العلوم والتكنولوجيا. واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئول شركة ناشئة أخرى حول الخدمات المقدمة لهم من المنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع جوردانا دانيلوفيتش غركوفيتش مديرة المركز الوطني للتكنولوجيا؛ تم خلاله بحث فتح آفاق للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.