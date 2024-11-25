الاتصالات: تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية تعزيز التعاون بين مصر وصربيا في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وبحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ديان ريستيتش وزير الإعلام والاتصالات الصربي، في العاصمة الصربية بلجراد؛ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، وذلك بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا.
وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز المشروعات التي يتم تنفيذها في ضوء استراتيجية مصر الرقمية والتي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وصقل المهارات الرقمية لدى المواطنين؛ مؤكدا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة؛ مشيرا إلى الاهتمام المشترك بعقد المزيد من المباحثات لتعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة.
واستعرض وزير الإعلام والاتصالات الصربي أبرز المشروعات التي تنفذها وزارة الإعلام والاتصالات الصربية خاصة المتعلقة بتطوير البنية التحتية الرقمية ونشر الإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن السيبراني، وبناء المهارات الرقمية.
كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية؛ بحضور سفير مصر لدى صربيا. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في تنفيذ برامج لتنمية المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، ومشروعات بحث وتطوير في هذه التقنيات.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أبرز ما أنجزته الدولة المصرية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى أهداف ومحاور عمل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأشارت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية إلى أن صربيا ستستضيف مؤتمرًا دوليًا معنيًا بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). حيث وجهت الدعوة للدكتور عمرو طلعت لمشاركة مصر في هذا المؤتمر.
كما قام الدكتور عمرو طلعت ووزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية يرافقهما سفير مصر لدى صربيا بجولة داخل منطقة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية، والتي تم تأسيسها بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية. حيث تستضيف حاضنة تكنولوجيا الأعمال للكليات التكنولوجية في بلجراد وصندوق الابتكار في جمهورية صربيا وتضم عدد من الشركات الناشئة والمؤسسات المتخصصة في مجال الابتكار وجامعة ومراكز بحث وتطوير ويتم من خلالها تقديم أنشطة وبرامج وخدمات تسهم في تعزيز بيئة الابتكار في صربيا.
وخلال الزيارة استعرضت وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار الصربية البرامج التي تقدمها الوزارة لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.. وأوضح الدكتور عمرو طلعت برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الإبداع ودعم الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“ايتيدا” ومراكز إبداع مصر الرقمية ومنطقة العلوم والتكنولوجيا في بلجراد.
كما قام الدكتور عمرو طلعت بزيارة إحدى الشركات الناشئة التي تم احتضانها في منطقة العلوم والتكنولوجيا. واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئول شركة ناشئة أخرى حول الخدمات المقدمة لهم من المنطقة.
وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء مع جوردانا دانيلوفيتش غركوفيتش مديرة المركز الوطني للتكنولوجيا؛ تم خلاله بحث فتح آفاق للتعاون في مجال دعم ريادة الأعمال.
حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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