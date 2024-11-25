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الذهب ينخفض 3.5% عند التسوية منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات

11/25/2024 11:18:20 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت أسعار الذهب بوتيرة حادة خلال تعاملات الإثنين، متأثرة بعمليات جني الأرباح، بعدما حقق المعدن الأصفر الأسبوع الماضي مكاسب هي الأكبر منذ عامين، إثر تفاقم التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا.

وعند تسوية التداولات، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.45% أو 93.7 دولار عند 2618.5 دولار للأوقية، ليُنهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب امتدت 5 جلسات متتالية.

وحدّ من خسائر الجلسة، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.7% عند 106.81 نقطة في الساعة 10:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يأتي ذلك وسط تقلص علاوة المخاطر عقب تقارير عن وقف الصراع في لبنان، تزامنًا مع ترشيح“سكوت بيسنت” وزيراً للخزانة الأمريكية، في ظل توقعات بارتفاع استثمارات السندات.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع، مع إعلان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر التضخم المفضل لدى صناع السياسات في أمريكا، فضلًا عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.

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