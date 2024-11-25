الذهب ينخفض 3.5% عند التسوية منهياً سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار الذهب بوتيرة حادة خلال تعاملات الإثنين، متأثرة بعمليات جني الأرباح، بعدما حقق المعدن الأصفر الأسبوع الماضي مكاسب هي الأكبر منذ عامين، إثر تفاقم التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا.
وعند تسوية التداولات، هبطت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 3.45% أو 93.7 دولار عند 2618.5 دولار للأوقية، ليُنهي المعدن الأصفر سلسلة مكاسب امتدت 5 جلسات متتالية.
وحدّ من خسائر الجلسة، تراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.7% عند 106.81 نقطة في الساعة 10:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
يأتي ذلك وسط تقلص علاوة المخاطر عقب تقارير عن وقف الصراع في لبنان، تزامنًا مع ترشيح“سكوت بيسنت” وزيراً للخزانة الأمريكية، في ظل توقعات بارتفاع استثمارات السندات.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع، مع إعلان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشر التضخم المفضل لدى صناع السياسات في أمريكا، فضلًا عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
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