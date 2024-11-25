تباين واضح للسياسات النقدية بين أمريكا وأوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) تشهد السياسات النقدية في الولايات المتحدة مساراً متبايناً بوضوح عن تلك التي تنتهجها أوروبا خلال العام المقبل، حيث تشير التوقعات إلى نمو وتضخم أعلى في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو المتباطئة.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل أقل بكثير مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام المقبل. يأتي ذلك في ظل ضعف النمو الاقتصادي والتضخم الذي يقل عن المستهدف في منطقة اليورو.

في المقابل، تُظهر التوقعات التي جمعتها شركة“كونسينس إيكونوميكس” استمرار التضخم في الولايات المتحدة فوق 2% طوال عام 2025، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بحلول فبراير المقبل.

سياسة ترامب وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكيمع استعداد دونالد ترامب لتطبيق تخفيضات ضريبية وزيادة في الرسوم الجمركية، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تنمو الفجوة بين سياسات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وتقول جينيفر مكيوين، كبيرة الاقتصاديين العالميين في شركة“كابيتال إيكونوميكس”:“نتوقع تباعداً بين دورات التخفيف النقدي لكل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، حيث تتخذ الولايات المتحدة نهجاً حذراً بسبب مخاطر التضخم المتزايدة، بينما يستجيب المركزي الأوروبي بقوة للضعف الاقتصادي”.

يبرز هذا التباعد المتزايد مخاوف متصاعدة بشأن اقتصاد منطقة اليورو المأزوم، حيث يخشى صُناع السياسات من أضرار إضافية محتملة جراء حرب تجارية قد يقودها ترامب.

ومن المتوقع أن تؤدي خطط الرئيس المنتخب إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، فيما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا الشهر أنه“ليس في عجلة من أمره” لخفض أسعار الفائدة.

انعكاسات التباعد على الأسواق والعملاتعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، كانت السياسات النقدية حول العالم تتحرك بتزامن نسبي مع ارتفاع التضخم بشكل كبير.

لكن السياسات النقدية لعدد من البنوك المركزية، مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، بدأت تأخذ مسارات مختلفة هذا العام، ويتوقع أن تزداد تبايناً في 2025.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.4% نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بـ3.6% بداية الشهر الماضي، مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

كما أدى أدى هذا التباين إلى انعكاس في أسواق العملات، حيث تلعب أسعار الفائدة دوراً رئيسياً، وقد شهد الدولار، الذي كان يتراجع منذ الصيف، انتعاشاً كبيراً مقابل العملات الأخرى خلال الانتخابات الأمريكية، مع توقع المستثمرين لتأثير سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية والضرائب.

أما اليورو، فقد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين بعد موجة بيع هي الأكبر منذ أزمة الطاقة في 2022، مدفوعاً ببيانات اقتصادية ضعيفة وتوقعات بخفض نصف نقطة مئوية في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل.

نظرة اقتصادية مستقبلية قاتمة

صرح صاموئيل تومبس، الاقتصادي في“بانثيون ماكروإيكونوميكس”، بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضاً بما يكفي، وتوقعات التضخم مرتفعة بما يكفي“للاعتقاد بأن موجة جديدة من التضخم قد تصبح متأصلة”.

وأضاف أنه“من المحتمل أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء دورة التيسير النقدي مبكراً إذا نفذ ترامب أجندته بسرعة”.

يتوقع الاقتصاديون حالياً أن يصل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.7% في عام 2024، مقارنة بأقل من 1% في التوقعات الصادرة في أكتوبر 2023، وفقاً لـ”كونسينس إيكونوميكس”.

وبالنسبة للعام المقبل، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.9% مقارنة بـ1.6% التي كانت متوقعة في مارس.

في المقابل، تسير التوجهات في الاتجاه المعاكس في منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 0.7% هذا العام و1.1% العام المقبل.

وخلال الصيف، كانت توقعات النمو في المنطقة تشير إلى 1.4% لعام 2025.

وتشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى احتمال دخول اقتصاد منطقة اليورو في ركود، بحسب جينيفر مكيوين من“كابيتال إيكونوميكس”، التي قالت إن ذلك“سيكون تناقضاً صارخاً مع صمود الاقتصاد الأمريكي”.

الفائدة والسياسات النقدية المتباينة

تتوقع الأسواق خفضاً بأكثر من 1.5 نقطة مئوية في أسعار الفائدة في منطقة اليورو بحلول نهاية العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل الإيداع من المستوى الحالي البالغ 3.25% إلى 2% بحلول يونيو، ويستمر في الانخفاض بنهاية العام.

كما يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم“كونسينس إيكونوميكس” أن يصل المعدل الوسطي إلى 2.15% بحلول ديسمبر 2025.

أما في الولايات المتحدة، فتتوقع الأسواق خفضاً أقل من 0.7 نقطة مئوية في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.5-4.75%.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل المعدل الوسطي إلى 3.375%.

وقال أندريه سزيبانيك، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار“نومورا”، إن“تركيز البنك المركزي الأوروبي ينصب بشكل متزايد على مخاوف النمو الاقتصادي بعيداً عن القلق بشأن التضخم”.

وأضاف أنه“في النهاية، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى خفض المعدلات إلى ما دون المستوى المحايد لدعم الاقتصاد”.

في المملكة المتحدة، تتوقع الأسواق خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، بعد مراجعات صعودية لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم نتيجة الإجراءات المعلنة في ميزانية الخريف.

وقد جاء النمو الاقتصادي البريطاني أقوى من المتوقع في النصف الأول من العام، بينما ارتفع التضخم بنسبة أكبر من التوقعات ليصل إلى 2.3% في أكتوبر.

وتتوقع الأسواق أن تنخفض أسعار الفائدة إلى حوالي 4% بحلول نهاية العام المقبل، مقارنة بالمعدل الحالي البالغ 4.75%.