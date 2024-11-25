خام برنت يتراجع عند التسوية بضغط من عمليات جني الأرباح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت 6%، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.85% أو 2.16 دولار إلى 73.01 دولار للبرميل، بعدما لامس 72.84 دولار.
فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 بنسبة 3.25% أو 2.3 دولار عند 68.94 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة الأذربيجاني لوكالة“رويترز” إن“أوبك+” قد يمدد خطط خفض إنتاج النفط الحالية اعتبارًا من الأول من يناير، بعدما أرجأ التحالف سابقًا زيادة الإمدادات وسط مخاوف بشأن الطلب على النفط.
وحذّر“فيل فلين”، كبير محللي السوق لدى“برايس فيوتشرز” في تقرير، من أن أسبوع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، شهد عمليات بيعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما يرفع من التقلبات السوقية.
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