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خام برنت يتراجع عند التسوية بضغط من عمليات جني الأرباح

11/25/2024 11:18:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الإثنين، مع جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من مكاسب الأسبوع الماضي التي بلغت 6%، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 2.85% أو 2.16 دولار إلى 73.01 دولار للبرميل، بعدما لامس 72.84 دولار.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 بنسبة 3.25% أو 2.3 دولار عند 68.94 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة الأذربيجاني لوكالة“رويترز” إن“أوبك+” قد يمدد خطط خفض إنتاج النفط الحالية اعتبارًا من الأول من يناير، بعدما أرجأ التحالف سابقًا زيادة الإمدادات وسط مخاوف بشأن الطلب على النفط.

وحذّر“فيل فلين”، كبير محللي السوق لدى“برايس فيوتشرز” في تقرير، من أن أسبوع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، شهد عمليات بيعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مما يرفع من التقلبات السوقية.

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