31.1 مليار ريال لتمويل منشآت القطاع الخاص - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت التسهيلات المالية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي، وشركات التمويل 31.1 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 17 % عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 262.6 مليار ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي
السعودي أن 55 % من تلك التسهيلات استفادت منها المنشآت المتوسطة وبقيمة بلغت 167.3 مليار ريال، كما بلغت نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت 9 % من التسهيلات المالية والقروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل. نمو التسهيلات
كشفت بيانات البنك المركزي أن المنشآت متناهية الصغر كانت الأكثر نموا في قيمة التسهيلات المقدمة خلال العام الماضي، حيث سجلت نموا سنويا بلغ 45.5 % مرتفعة من 23.1 مليار ريال في الربع الثاني 2023 إلى 33.6 مليار ريال في الربع الثاني 2024، في حين سجلت المنشآت الصغيرة نموا في قيمة التسهيلات بنسبة 26.8 % مرتفعة من 83.8 مليار ريال إلى 106.3 مليارات ريال، كما ارتفع تمويل المنشآت المتوسطة بنسبة 7.5 % وارتفعت من 155.6 مليار ريال إلى 167.3 مليار ريال.
تسهيلات المصارف
شهدت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ارتفاعًا عامًا في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الإجمالية 18.1 % مرتفعة من 245.3 مليار ريال إلى 289.7 مليار ريال، وسجلت المنشآت متناهية الصغر نموا بنسبة 54 % مرتفعة من 20.2 مليار ريال إلى 31.1 مليار ريال، أما المنشآت الصغيرة فزادت بنسبة 29.8 % مرتفعة من 75.7 مليار ريال إلى 98.2 مليار ريال، وارتفع تمويل المنشآت المتوسطة بنسبة 7.4 % مرتفعة من 149.4 مليار ريال إلى 160.4 مليار ريال. وبلغت نسبة التسهيلات من إجمالي تسهيلات المصارف 8.8 % مرتفعة من 8.4 % في الربع الثاني 2023. تسهيلات شركات التمويل
انخفض الدعم المقدم للمنشآت متناهية الصغر من قبل شركات التمويل، خلال العام الحالي، بنسبة 12.7 %، وانخفض من 2.9 مليار ريال إلى 2.5 مليار ريال، في حين كان نمو تمويل المنشآت الصغرة بطيئا حيث زادت بنسبة 0.5 % مرتفعة من 8.17 مليارات ريال إلى 8.13 مليارات ريال، أما المنشآت المتوسطة فكانت أكبر المنشآت نموا في التمويل وبنسبة 11.5 % مرتفعة من 6.1 مليارات ريال، إلى 6.9 مليارات ريال، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل بنسبة 1.7 % مرتفعا من 17.3 مليار ريال، إلى 17.6 مليار ريال، وانخفضت نسبة تمويل المنشآت من إجمالي تسهيلات المصارف إلى 19.5 % من 21.5 % في العام الماضي.
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