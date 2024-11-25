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31.1 مليار ريال لتمويل منشآت القطاع الخاص - جريدة الوطن السعودية

11/25/2024 11:00:16 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت التسهيلات المالية المقدمة لمنشآت القطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي، وشركات التمويل 31.1 مليار ريال، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مرتفعة بنسبة 17 % عن ذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 262.6 مليار ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن 55 % من تلك التسهيلات استفادت منها المنشآت المتوسطة وبقيمة بلغت 167.3 مليار ريال، كما بلغت نسبة التسهيلات المقدمة للمنشآت 9 % من التسهيلات المالية والقروض المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل. نمو التسهيلات
كشفت بيانات البنك المركزي أن المنشآت متناهية الصغر كانت الأكثر نموا في قيمة التسهيلات المقدمة خلال العام الماضي، حيث سجلت نموا سنويا بلغ 45.5 % مرتفعة من 23.1 مليار ريال في الربع الثاني 2023 إلى 33.6 مليار ريال في الربع الثاني 2024، في حين سجلت المنشآت الصغيرة نموا في قيمة التسهيلات بنسبة 26.8 % مرتفعة من 83.8 مليار ريال إلى 106.3 مليارات ريال، كما ارتفع تمويل المنشآت المتوسطة بنسبة 7.5 % وارتفعت من 155.6 مليار ريال إلى 167.3 مليار ريال.
تسهيلات المصارف
شهدت التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي ارتفاعًا عامًا في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، حيث بلغت نسبة الزيادة الإجمالية 18.1 % مرتفعة من 245.3 مليار ريال إلى 289.7 مليار ريال، وسجلت المنشآت متناهية الصغر نموا بنسبة 54 % مرتفعة من 20.2 مليار ريال إلى 31.1 مليار ريال، أما المنشآت الصغيرة فزادت بنسبة 29.8 % مرتفعة من 75.7 مليار ريال إلى 98.2 مليار ريال، وارتفع تمويل المنشآت المتوسطة بنسبة 7.4 % مرتفعة من 149.4 مليار ريال إلى 160.4 مليار ريال. وبلغت نسبة التسهيلات من إجمالي تسهيلات المصارف 8.8 % مرتفعة من 8.4 % في الربع الثاني 2023.
تسهيلات شركات التمويل
انخفض الدعم المقدم للمنشآت متناهية الصغر من قبل شركات التمويل، خلال العام الحالي، بنسبة 12.7 %، وانخفض من 2.9 مليار ريال إلى 2.5 مليار ريال، في حين كان نمو تمويل المنشآت الصغرة بطيئا حيث زادت بنسبة 0.5 % مرتفعة من 8.17 مليارات ريال إلى 8.13 مليارات ريال، أما المنشآت المتوسطة فكانت أكبر المنشآت نموا في التمويل وبنسبة 11.5 % مرتفعة من 6.1 مليارات ريال، إلى 6.9 مليارات ريال، ليرتفع بذلك إجمالي التمويل بنسبة 1.7 % مرتفعا من 17.3 مليار ريال، إلى 17.6 مليار ريال، وانخفضت نسبة تمويل المنشآت من إجمالي تسهيلات المصارف إلى 19.5 % من 21.5 % في العام الماضي.

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