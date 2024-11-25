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ندوة دولية حول حضارة تايلوس في مقر اليونسكو بباريس اليوم

11/25/2024 7:16:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلم‭ ‬والثقافة‭ (‬يونسكو‭) ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الندوة‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬تايلوس‭: ‬الآثار‭ ‬الهلنستية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬اليونانية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البعثتين‭ ‬الدائمتين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واليونان‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة‭ ‬وسفارتي‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بهدف‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬البشرية‭ ‬للتاريخ‭ ‬المشترك،‭ ‬وربط‭ ‬الماضي‭ ‬بالحاضر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البحث‭ ‬والتبادل‭ ‬العلمي‭.‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الآثار،‭ ‬والتاريخ‭ ‬الهلنستي،‭ ‬والأنثروبولوجيا‭ ‬الثقافية،‭ ‬وهم‭: ‬الدكتور‭ ‬بيير‭ ‬لومبارد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بمدينة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للبعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتورة‭ ‬صوفيا‭ ‬زومباكي‭ ‬مديرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحوث‭ ‬بأثينا‭ ‬باليونان،‭ ‬والدكتور‭ ‬بيير‭-‬لويس‭ ‬غاتيه‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والدكتور‭ ‬جوليان‭ ‬كوني‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بباريس‭.‬

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