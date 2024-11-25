ندوة دولية حول حضارة تايلوس في مقر اليونسكو بباريس اليوم

ويشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الآثار،‭ ‬والتاريخ‭ ‬الهلنستي،‭ ‬والأنثروبولوجيا‭ ‬الثقافية،‭ ‬وهم‭: ‬الدكتور‭ ‬بيير‭ ‬لومبارد‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بمدينة‭ ‬ليون‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للبعثة‭ ‬الأثرية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والدكتورة‭ ‬صوفيا‭ ‬زومباكي‭ ‬مديرة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبحوث‭ ‬بأثينا‭ ‬باليونان،‭ ‬والدكتور‭ ‬بيير‭-‬لويس‭ ‬غاتيه‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي،‭ ‬والدكتور‭ ‬جوليان‭ ‬كوني‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬اللوفر‭ ‬بباريس‭.‬

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