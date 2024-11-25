ندوة دولية حول حضارة تايلوس في مقر اليونسكو بباريس اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستضيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء الندوة الدولية «ثقافة تايلوس: الآثار الهلنستية في البحرين»، المنظمة من قبل هيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الثقافة اليونانية بالتعاون مع البعثتين الدائمتين لمملكة البحرين واليونان لدى المنظمة وسفارتي البلدين في باريس، بهدف إلقاء الضوء على أهمية التعاون الثقافي في تعزيز المعرفة البشرية للتاريخ المشترك، وربط الماضي بالحاضر من خلال البحث والتبادل العلمي.
ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات الآثار، والتاريخ الهلنستي، والأنثروبولوجيا الثقافية، وهم: الدكتور بيير لومبارد الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي بمدينة ليون في فرنسا والرئيس السابق للبعثة الأثرية الفرنسية في البحرين، والدكتورة صوفيا زومباكي مديرة الأبحاث في المؤسسة الوطنية للبحوث بأثينا باليونان، والدكتور بيير-لويس غاتيه الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي، والدكتور جوليان كوني الباحث في متحف اللوفر بباريس.
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