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تكليـف وزيـر الشـؤون القانونية القيام بأعمال وزير العمل

11/25/2024 7:16:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬97‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتكليف‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬


المادة‭ ‬الأولى

يُعهد‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمله،‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬


المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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