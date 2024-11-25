تكليـف وزيـر الشـؤون القانونية القيام بأعمال وزير العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم رقم (97) لسنة 2024 بتكليف وزير الشؤون القانونية القيام بأعمال وزير العمل، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعهد إلى وزير الشؤون القانونية، بالإضافة إلى عمله، القيام بأعمال وزير العمل، وذلك مدة ثلاثة أشهر.
المادة الثانية
يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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