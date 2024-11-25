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سترة ينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز

11/25/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انفرد‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬بصدارة‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة،‭ ‬ورفع‭ ‬سترة‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬بينما‭ ‬خرج‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭.‬‮

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬سترة‭ ‬عمران‭ ‬إلياس‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬32‭) ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬وعبد‭ ‬الكريم‭ ‬ديارا‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬81‭).‬‮

وجاءت‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬متكافئة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين،‭ ‬وتمكن‭ ‬سترة‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬فرصتين‭ ‬أحرز‭ ‬منهما‭ ‬الهدفين،‭ ‬بينما‭ ‬أضاع‭ ‬لاعبو‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬لهم،‭ ‬وتعقدت‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬التونسي‭ ‬فتحي‭ ‬العبيدي‭ ‬الذي‭ ‬عين‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭.‬‮

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