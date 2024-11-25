سترة ينفرد بصدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انفرد فريق سترة بصدارة دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على حساب الرفاع الشرقي بنتيجة هدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الخامسة، ورفع سترة بهذا الانتصار رصيده الى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات متتالية، بينما خرج الرفاع الشرقي من المواجهة خاليا من النقاط بعد خمس مباريات خاضها.
وأحرز هدفي سترة عمران إلياس عند الدقيقة (32) من ركلة جزاء، وعبد الكريم ديارا عند الدقيقة (81).
وجاءت مجريات اللقاء متكافئة بين الفريقين، وتمكن سترة من استغلال فرصتين أحرز منهما الهدفين، بينما أضاع لاعبو الرفاع الشرقي الفرص التي سنحت لهم، وتعقدت الأمور بشكل كبير على المدرب التونسي فتحي العبيدي الذي عين مؤخراً من أجل تصحيح المسار والعودة إلى المنافسة.
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