وزارة الرياضة المصرية: لم نرخص لشركات المراهنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أكدت وزارة الرياضة المصرية أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تمنع تماما إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات في كرة القدم أو غيرها.
وقالت وزارة الرياضة المصرية في بيان رسمي أمس الإثنين: «في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، منها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة
لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تماما إشهار أي شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات سواء بشكل مباشر أو بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أي قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات».
وأضافت: «لقد اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شؤونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلا عن الإحالة إلى جهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح».
وختمت الوزارة المصرية بيانها بالقول: «نهيب بالجميع تحري الدقة في تداول أي معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام من دون التثبت من مصادرها الرسمية».
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