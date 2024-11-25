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وزارة الرياضة المصرية: لم نرخص لشركات المراهنة

11/25/2024 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬لإجراءات‭ ‬إشهار‭ ‬الشركات‭ ‬الرياضية‭ ‬تمنع‭ ‬تماما‭ ‬إشهار‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬يتعلق‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬بالمراهنات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭: ‬‮«‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬تداولته‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬أخبار‭ ‬بشأن‭ ‬أحد‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تبث‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬مصر؛‭ ‬لممارسة‭ ‬المراهنات‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة،‭ ‬منها‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المصرية،‭ ‬تؤكد‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬اللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬

لإجراءات‭ ‬إشهار‭ ‬الشركات‭ ‬الرياضية‭ ‬تحظر‭ ‬تماما‭ ‬إشهار‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬يتعلق‭ ‬مجال‭ ‬عملها‭ ‬بالمراهنات‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬أو‭ ‬بطريق‭ ‬المساهمة‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أخرى،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬صدور‭ ‬أي‭ ‬قرارات‭ ‬تتعلق‭ ‬بإشهار‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذت‭ ‬الوزارة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬للتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعنية؛‭ ‬لإعمال‭ ‬شؤونها‭ ‬نحو‭ ‬حجب‭ ‬تلك‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ومنع‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأفراد‭ ‬أو‭ ‬الشركات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬التحقيق‭ ‬الرسمية،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬الترويج‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لنطاق‭ ‬الحظر‭ ‬والتأثيم‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‮»‬‭. ‬

وختمت‭ ‬الوزارة‭ ‬المصرية‭ ‬بيانها‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نهيب‭ ‬بالجميع‭ ‬تحري‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التثبت‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرسمية‮»‬‭. ‬










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