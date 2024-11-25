سينر يحافظ على صدارة التصنيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن – (قنا): حافظ الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس. ولم تشهد قائمة المصنفين الثلاثين الأوائل أي تعديل، حيث تصدر سينر قائمة التصنيف برصيد 11830 نقطة، يليه الألماني ألكسندر زفيريف صاحب المركز الثاني برصيد 7915 نقطة.
وحل الإسباني كارلوس ألكاراز ثالثا برصيد 7010 نقاط، والأمريكي تايلور فريتز رابعا برصيد 5100 نقطة، والروسي دانييل ميدفيديف خامسا برصيد 5030 نقطة. وجاء النرويجي كاسبر رود في المركز السادس برصيد 4255 نقطة، والصربي نوفاك جيوكوفيتش سابعا برصيد 3910 نقاط، والروسي أندري روبليف ثامنا برصيد 3760 نقطة، والأسترالي أليكس دي مينور تاسعا برصيد 3745 نقطة، والبلغاري جريجور ديمتروف عاشرا برصيد 3350 نقطة. ولم يشهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات أي تغييرات في المراكز الـ50 الأولى باستثناء تقدم الفرنسية كارولين جارسيا مركزين لتحتل المركز الـ48، بينما تقدمت الدنماركية كلارا تاوسن مركزين لتحتل المركز الـ49، فيما تراجعت الصينية يو يوان الى المركز الـ50.
وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف برصيد 9416 نقطة، كما حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على الوصافة برصيد 8370 نقطة.
وحلت الأمريكية كوكو جوف في المركز الثالث برصيد 6530 نقطة، والإيطالية جاسمين باوليني في المركز الرابع برصيد 5344 نقطة، والصينية كينوين شينج في المركز الخامس برصيد 5340 نقطة.
وجاءت الكازاخستانية إلينا ريباكينا في المركز السادس برصيد 5171 نقطة، والأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز السابع برصيد 4705 نقاط، والأمريكية إيما نافارو في المركز الثامن برصيد 3589 نقطة، والروسية داريا كاساتكينا في المركز التاسع برصيد 3368 نقطة، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا في المركز العاشر برصيد 3214 نقطة.
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