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سينر يحافظ على صدارة التصنيف

11/25/2024 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬قنا‭): ‬حافظ‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭. ‬ولم‭ ‬تشهد‭ ‬قائمة‭ ‬المصنفين‭ ‬الثلاثين‭ ‬الأوائل‭ ‬أي‭ ‬تعديل،‭ ‬حيث‭ ‬تصدر‭ ‬سينر‭ ‬قائمة‭ ‬التصنيف‭ ‬برصيد‭ ‬11830‭ ‬نقطة،‭ ‬يليه‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬7915‭ ‬نقطة‭.‬

وحل‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬7010‭ ‬نقاط،‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬رابعا‭ ‬برصيد‭ ‬5100‭ ‬نقطة،‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬خامسا‭ ‬برصيد‭ ‬5030‭ ‬نقطة‭. ‬وجاء‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬4255‭ ‬نقطة،‭ ‬والصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬جيوكوفيتش‭ ‬سابعا‭ ‬برصيد‭ ‬3910‭ ‬نقاط،‭ ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭ ‬ثامنا‭ ‬برصيد‭ ‬3760‭ ‬نقطة،‭ ‬والأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬تاسعا‭ ‬برصيد‭ ‬3745‭ ‬نقطة،‭ ‬والبلغاري‭ ‬جريجور‭ ‬ديمتروف‭ ‬عاشرا‭ ‬برصيد‭ ‬3350‭ ‬نقطة‭. ‬ولم‭ ‬يشهد‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبات‭ ‬التنس‭ ‬المحترفات‭ ‬أي‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬الـ50‭ ‬الأولى‭ ‬باستثناء‭ ‬تقدم‭ ‬الفرنسية‭ ‬كارولين‭ ‬جارسيا‭ ‬مركزين‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ48،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬الدنماركية‭ ‬كلارا‭ ‬تاوسن‭ ‬مركزين‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الـ49،‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬الصينية‭ ‬يو‭ ‬يوان‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الـ50‭.‬

وحافظت‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬برصيد‭ ‬9416‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬حافظت‭ ‬البولندية‭ ‬إيجا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭ ‬برصيد‭ ‬8370‭ ‬نقطة‭.‬

وحلت‭ ‬الأمريكية‭ ‬كوكو‭ ‬جوف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬برصيد‭ ‬6530‭ ‬نقطة،‭ ‬والإيطالية‭ ‬جاسمين‭ ‬باوليني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ ‬5344‭ ‬نقطة،‭ ‬والصينية‭ ‬كينوين‭ ‬شينج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬برصيد‭ ‬5340‭ ‬نقطة‭.‬

وجاءت‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬إلينا‭ ‬ريباكينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬برصيد‭ ‬5171‭ ‬نقطة،‭ ‬والأمريكية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيجولا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬برصيد‭ ‬4705‭ ‬نقاط،‭ ‬والأمريكية‭ ‬إيما‭ ‬نافارو‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬3589‭ ‬نقطة،‭ ‬والروسية‭ ‬داريا‭ ‬كاساتكينا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬3368‭ ‬نقطة،‭ ‬والتشيكية‭ ‬باربورا‭ ‬كريتشيكوفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬برصيد‭ ‬3214‭ ‬نقطة‭.‬


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