((البارالمبية الدولية)) توصي بزيادة تمثيل أصحاب الهمم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬وام‭): ‬أوصت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بزيادة‭ ‬تمثيل‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬اللجان‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرص‭ ‬أمامهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القرارات‭ ‬الإستراتيجية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬وشارك‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬محمد‭ ‬فاضل‭ ‬الهاملي،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وماجد‭ ‬العصيمي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭.‬

واستعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬أبرز‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والمكتسبات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬‮«‬باريس‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬وضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬التصنيف‭ ‬الطبي‭ ‬والتصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬للرياضيين‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬والتنافسية‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬المختلفة‭.‬

واطلع‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والتحضيرات‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الشتوية‭ ‬‮«‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬2026‮»‬،‭ ‬والألعاب‭ ‬الصيفية‭ ‬‮«‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬2028‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الهاملي‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬حاسم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمستقبل‭ ‬الحركة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تحديث‭ ‬مدونة‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬اللجنة‭ ‬بتعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬التنافسية،‭ ‬وضمان‭ ‬التميز‭ ‬الرياضي‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضيين‭ ‬البارالمبيين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬كرائد‭ ‬عالمي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضة‭ ‬البارالمبية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬الاستراتيجية‭.‬









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‭ ‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭: ‬63‭ ‬ – ‭ ‬ Folder 25-‭ ‬17‭:-‬11-2024

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