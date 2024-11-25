((البارالمبية الدولية)) توصي بزيادة تمثيل أصحاب الهمم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (وام): أوصت اللجنة البارالمبية الدولية بزيادة تمثيل الرياضيين من أصحاب الهمم في مجالس إدارات اللجان البارالمبية الوطنية والقارية والدولية، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة في صياغة القرارات الإستراتيجية.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية رقم 100 للجنة البارالمبية الدولية الذي عقد في إيطاليا، وشارك فيه من دولة الإمارات محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عضو اللجنة البارالمبية الدولية.
واستعرض الاجتماع أبرز النجاحات التي تحققت في المرحلة الأخيرة، والمكتسبات في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، وضرورة العمل على تطوير التصنيف الطبي والتصنيف الدولي للرياضيين بهدف تعزيز العدالة والتنافسية في الرياضات المختلفة.
واطلع الاجتماع على آخر الاستعدادات والتحضيرات للألعاب البارالمبية الشتوية «ميلانو كورتينا 2026»، والألعاب الصيفية «لوس أنجلوس 2028».
وأكد الهاملي أن اجتماع الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية جاء في وقت حاسم بالنسبة لمستقبل الحركة البارالمبية الدولية، وخاصة أن الحرص على تحديث مدونة التصنيف الدولي يعكس التزام اللجنة بتعزيز العدالة التنافسية، وضمان التميز الرياضي لجميع الرياضيين البارالمبيين، مشيرا إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات كرائد عالمي في تطوير الحركة الرياضة البارالمبية، من خلال المشاركة الفعالة في صياغة هذه القرارات الاستراتيجية.
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