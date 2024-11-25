الإصابة تبعد فينيسيوس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعرض‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينسيسوس‭ ‬جونيور‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬عضلة‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية‭ ‬ما‭ ‬سيبعده‭ ‬فترة‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬ومسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وقال‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬الفحوص‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬اليوم،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬حالة‭ ‬لاعبنا‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بإصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬لفخذه‭ ‬الأيسر‮»‬‭.‬

وأصيب‭ ‬فينيسيوس‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ليغانيس‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬وتوقعت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المحلية‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬قرابة‭ ‬شهر،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬الزيارة‭ ‬غدا‭ ‬الأربعاء‭ ‬لملعب‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬وربما‭ ‬لقاء‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬ضد‭ ‬أتالانتا‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭.‬

وكتب‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭: ‬‮«‬الجدول‭ ‬المجنون‭... ‬الآن‭ ‬وقت‭ ‬التعافي‮»‬‭. ‬وسجل‭ ‬فينيسيوس‭ ‬8‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬و12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬ضمن‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭. ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريس‭ ‬قد‭ ‬هاجم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬ونظيره‭ ‬الأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬بسبب‭ ‬جدول‭ ‬المباريات‭ ‬المزدحم‭ ‬والمتزايد‭. ‬ويعاني‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬لاعبين‭ ‬عدة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭ ‬فترات‭ ‬طويلة،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬والبرازيلي‭ ‬إيدر‭ ‬ميليتاو‭ ‬اللذان‭ ‬يعانيان‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

وقال‭ ‬بيريس‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬قد‭ ‬نخوض‭ ‬82‭ ‬مباراة،‭ ‬هناك‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬63 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬يويفا‭ ‬وفيفا،‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬36‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬تسع‭ ‬حالات‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬العدد‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأكمله‭. ‬يشير‭ ‬المتخصصون‭ ‬إلى‭ ‬الإرهاق‭ ‬كسبب‭ ‬لذلك‮»‬‭.‬