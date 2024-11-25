الإصابة تبعد فينيسيوس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (أ ف ب): تعرض المهاجم الدولي البرازيلي فينسيسوس جونيور لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية ما سيبعده فترة عن فريقه ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي أمس الإثنين. وقال النادي الملكي في بيان: «بعد الفحوص التي أجريت اليوم، تم تشخيص حالة لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد بإصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر».
وأصيب فينيسيوس يوم الأحد في الفوز على ليغانيس 3-0 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني، وتوقعت وسائل الإعلام المحلية أن يغيب الجناح البرازيلي عن الملاعب قرابة شهر، ما يعني غيابه عن الزيارة غدا الأربعاء لملعب ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا وربما لقاء العاشر من الشهر المقبل ضد أتالانتا الإيطالي في الجولة السادسة من المسابقة القارية.
وكتب اللاعب على حسابه عبر إنستغرام: «الجدول المجنون... الآن وقت التعافي». وسجل فينيسيوس 8 أهداف في 13 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم و12 هدفا في 18 مباراة ضمن كافة المسابقات. وكان رئيس النادي فلورنتينو بيريس قد هاجم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ونظيره الأوروبي (يويفا) يوم الأحد بسبب جدول المباريات المزدحم والمتزايد. ويعاني ريال مدريد من غياب لاعبين عدة بسبب الإصابات فترات طويلة، من بينهم داني كارفاخال والبرازيلي إيدر ميليتاو اللذان يعانيان من إصابات خطرة في الركبة.
وقال بيريس: «هذا الموسم قد نخوض 82 مباراة، هناك زيادة بنسبة 63 % في عدد المباريات التي تنظمها يويفا وفيفا، من 22 إلى 36 مباراة».
وأضاف: «هناك تسع حالات تمزق في الرباط الصليبي هذا الموسم (في الدوري الإسباني)، وهو نفس العدد الذي سجل في الموسم الماضي بأكمله. يشير المتخصصون إلى الإرهاق كسبب لذلك».
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