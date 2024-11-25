صدارة اتحادية على وقع توقف سلسلة الهلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الرياض (السعودية) - (أ ف ب): لم يفوّت الاتحاد فرصة الانقضاض على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بتجاوزه السهل لمضيفه الفتح متذيل الترتيب بثنائية نظيفة، ما عبّد طريقه نحو القمة مجددا، متفوقا على الهلال حامل اللقب الذي سقط على يد الخليج 2-3 بعد سلسلة امتدت لـ57 مباراة متتالية من دون خسارة.
بعدما تبوأها مرة وحيدة هذا الموسم بفارق الأهداف عن «الزعيم» في المرحلة الثالثة، استعاد «العميد» (30 نقطة) الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الهلال وثمان عن النصر الذي شرّع شباكه لخسارة أولى على يد القادسية (1-2). n
وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة التي تمثلت بهدافه الفرنسي كريم بنزيمة (8 أهداف) ومواطنه موسى ديابي (أفضل ممرر حاسم) بسبب الإصابة، فرض «العميد» إيقاعه الخاص في استاد الأمير عبدالله الفيصل بحضور نحو 14 ألف متفرج، لكنه انتظر حتى الدقيقة 58 حتى يفتتح التسجيل عبر البرازيلي فابينيو الذي حمل شارة القائد في غياب بنزيمة.
غاب بنزيمة عن اللقاء «تجنبا للمخاطرة» بحسب مدرب الفريق مواطنه لوران بلان الذي قال إن «كريم تدرب مع الفريق قبل المباراة بشكل جماعي، لكن فضّلت استبعاده لكي يستعد لمباراة الاتفاق المقبلة».
بعد المباراة، توقف فابينيو عند الخطة الدفاعية التي اعتمدها الفتح، قائلا: «صعبت علينا الأمور لعدم وجود مساحات خالية».
تابع: «عانينا أيضا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الشوط الأول، لكن الأمور تحسنت في الشوط الثاني. سجلنا هدفين، وكان من الممكن أن نسجل أكثر».
وأوقف الخليج سلسلة مباريات الهلال المتتالية من دون خسارة والتي امتدت لـ57 في مختلف المسابقات المحلية، وتحديدا منذ هزيمته أمام العدالة في 23 مايو 2023 ضمن المرحلة 28 من الدوري.
حصّن فوز «أبناء الدانة» على الهلال محافظة الأهلي على سجله التاريخي الذي حققه عام 2016 بـ51 مباراة متتالية على مستوى الدوري من دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما نجح الخليج في إيقاف رصيد «الزعيم» عند 46 مباراة متتالية من دون خسارة.
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