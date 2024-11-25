صدارة اتحادية على وقع توقف سلسلة الهلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يفوّت‭ ‬الاتحاد‭ ‬فرصة‭ ‬الانقضاض‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتجاوزه‭ ‬السهل‭ ‬لمضيفه‭ ‬الفتح‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بثنائية‭ ‬نظيفة،‭ ‬ما‭ ‬عبّد‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬القمة‭ ‬مجددا،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الخليج‭ ‬2‭-‬3‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬امتدت‭ ‬لـ57‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭. ‬

بعدما‭ ‬تبوأها‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬استعاد‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ (‬30‭ ‬نقطة‭) ‬الصدارة‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الهلال‭ ‬وثمان‭ ‬عن‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬شرّع‭ ‬شباكه‭ ‬لخسارة‭ ‬أولى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القادسية‭ (‬1-2‭). ‬ n ‭

‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الغيابات‭ ‬المؤثرة‭ ‬التي‭ ‬تمثلت‭ ‬بهدافه‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة‭ (‬8‭ ‬أهداف‭) ‬ومواطنه‭ ‬موسى‭ ‬ديابي‭ (‬أفضل‭ ‬ممرر‭ ‬حاسم‭) ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬فرض‭ ‬‮«‬العميد‮»‬‭ ‬إيقاعه‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬بحضور‭ ‬نحو‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬لكنه‭ ‬انتظر‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬حتى‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬فابينيو‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬شارة‭ ‬القائد‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬بنزيمة‭. ‬

غاب‭ ‬بنزيمة‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬تجنبا‭ ‬للمخاطرة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬مواطنه‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬كريم‭ ‬تدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬المباراة‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي،‭ ‬لكن‭ ‬فضّلت‭ ‬استبعاده‭ ‬لكي‭ ‬يستعد‭ ‬لمباراة‭ ‬الاتفاق‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬المباراة،‭ ‬توقف‭ ‬فابينيو‭ ‬عند‭ ‬الخطة‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬الفتح،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬صعبت‭ ‬علينا‭ ‬الأمور‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬مساحات‭ ‬خالية‮»‬‭. ‬

تابع‭: ‬‮«‬عانينا‭ ‬أيضا‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬تحسنت‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬سجلنا‭ ‬هدفين،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬

وأوقف‭ ‬الخليج‭ ‬سلسلة‭ ‬مباريات‭ ‬الهلال‭ ‬المتتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لـ57‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية،‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬العدالة‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬مايو‭ ‬2023‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬الدوري‭. ‬

حصّن‭ ‬فوز‭ ‬‮«‬أبناء‭ ‬الدانة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهلال‭ ‬محافظة‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬بـ51‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬أي‭ ‬هزيمة،‭ ‬بعدما‭ ‬نجح‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إيقاف‭ ‬رصيد‭ ‬‮«‬الزعيم‮»‬‭ ‬عند‭ ‬46‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭. ‬







