بوتين: اعتماد لقاحات السرطان الروسية سيكون بمثابة إنجاز كبير

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.
جاء تصريح بوتين خلال لقاء جمعه برئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.
وخلال الاجتماع سأل بوتين سكفورتسوفا:"كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريبا؟.
وأجابت سكفورتسوفا:" الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر- وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".
وعلق بوتين على أجابتها بالقول:"بالرغم من كل شيء سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".
وكان مركز "غاماليا" الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسرطان، وأشار مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ في يونيو إلى أن "اللقاح مخصص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السرطان، ويطلق على هذا الدواء اسم اللقاح لأنه مصمم لتنشيط جهاز المناعة، وبفضله ستتمكن الخلايا الليمفاوية في الجسم من التعرف على الخلايا السرطانية وتدمرها". وذكر أن التجارب السريرية على اللقاح ستبدأ بحلول منتصف العام القادم.
ويتم تطوير اللقاح بمشاركة عدة جهات علمية في روسيا، وهي مركز "غاماليا" ومعهد "هرتسن" لأبحاث الأورام في موسكو ومركز "بلوخين" الوطني الطبي لأبحاث الأورام. وكان أندريه كاربين كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية ومدير عام المركز الوطني لبحوث الأشعة الطبية والعضو في أكاديمية العلوم الروسية قد أفاد في وقت سابق أن التجارب ما قبل السريرية للقاح قد استكملت.
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