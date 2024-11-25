بوتين: اعتماد لقاحات السرطان الروسية سيكون بمثابة إنجاز كبير

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اعتماد اللقاحات الروسية المضادة للسرطان سيكون بمثابة إنجاز كبير.

جاء تصريح بوتين خلال لقاء جمعه برئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إذ استعرضت سكفورتسوفا أحدث الابتكارات العلمية للوكالة ومنتجاتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، ولا سيما فيما يتعلق بلقاحات السرطان.

وخلال الاجتماع سأل بوتين سكفورتسوفا:"كم من الوقت يلزم للبدء باستخدام اللقاح الجديد تقريبا؟.

وأجابت سكفورتسوفا:" الأمر قد يستغرق حوالي عام آخر- وذلك للتحقق من كل مكون في اللقاح على حدة، وللتحقق من كل المكونات معا".

وعلق بوتين على أجابتها بالقول:"بالرغم من كل شيء سيكون هذا الأمر بمثابة إنجاز كبير".

وكان مركز "غاماليا" الروسي قد أشار في وقت سابق إلى أنه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسرطان، وأشار مدير المركز، ألكسندر غينتسبورغ في يونيو إلى أن "اللقاح مخصص للأشخاص الذين يعانون بالفعل من السرطان، ويطلق على هذا الدواء اسم اللقاح لأنه مصمم لتنشيط جهاز المناعة، وبفضله ستتمكن الخلايا الليمفاوية في الجسم من التعرف على الخلايا السرطانية وتدمرها". وذكر أن التجارب السريرية على اللقاح ستبدأ بحلول منتصف العام القادم.

ويتم تطوير اللقاح بمشاركة عدة جهات علمية في روسيا، وهي مركز "غاماليا" ومعهد "هرتسن" لأبحاث الأورام في موسكو ومركز "بلوخين" الوطني الطبي لأبحاث الأورام. وكان أندريه كاربين كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية ومدير عام المركز الوطني لبحوث الأشعة الطبية والعضو في أكاديمية العلوم الروسية قد أفاد في وقت سابق أن التجارب ما قبل السريرية للقاح قد استكملت.