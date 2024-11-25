الجبهة الداخلية المتينة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‭ ‬المتنامية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتضافر‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتحقيق‭ ‬شراكة‭ ‬مجتمعية‭ ‬متكاملة‭ ‬لحماية‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬الأحداث‭ ‬الخارجية،‭ ‬والنأي‭ ‬عن‭ ‬التجاذبات‭ ‬التي‭ ‬تُعيق‭ ‬مسيرة‭ ‬الوطن‭.‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬التصعيد‭ ‬الخطير‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تبذل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جهودا‭ ‬حثيثة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني،‭ ‬لذلك‭ ‬حملت‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التي‭ ‬عقدها‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة‭ ‬الأربع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدلالات‭ ‬والرسائل‭ ‬الواضحة،‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬إيمان‭ ‬الدولة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬بأهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التشاركية‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والدولة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

وتؤسس‭ ‬لقاءات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لثقافة‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الفئات،‭ ‬وتعزز‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المواطن‭ ‬والدولة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬رؤيتها‭ ‬بشأن‭ ‬الأحداث‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬بوضوح‭ ‬وجلاء،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬التناغم‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬

وهنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نرصد‭ ‬ونشد‭ ‬على‭ ‬أيادي‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬الذين‭ ‬يطبقون‭ ‬أحدث‭ ‬المفاهيم‭ ‬الأمنية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المجتمعي؛‭ ‬إذ‭ ‬بات‭ ‬للأفراد‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوعي‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬لأن‭ ‬الأمن‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬اللقاءات‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬هي‭ ‬لغة‭ ‬الصراحة‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬التحديات‭ ‬ووضع‭ ‬التصورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬أمام‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مواربة،‭ ‬لذلك‭ ‬جاء‭ ‬حديثه‭ ‬بشـأن‭ ‬أهمية‭ ‬مراجعة‭ ‬التحديات‭ ‬والأعمال‭ ‬المتوقعة‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬تجنبًا‭ ‬للمفاجآت‭ ‬والمواقف‭ ‬المحتملة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬واضحا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وضع‭ ‬كل‭ ‬الأطراف‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولياتهم‭ ‬تجاه‭ ‬الوطن‭.‬

وهنا‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬أشير‭ ‬إلى‭ ‬أمر‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬وأهمس‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬آذان‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الإيمان‭ ‬بقضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والدفاع‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جبهة‭ ‬وطنية‭ ‬موحدة‭ ‬ملتفة‭ ‬حول‭ ‬قيادتها‭ ‬الحكيمة،‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬وضمان‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬لكل‭ ‬ربوع‭ ‬الوطن‭ ‬العربي،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭ ‬الكرام،‭ ‬فالتلاحم‭ ‬الوطني‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬لبنات‭ ‬قوة‭ ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬تضطلع‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬الدينية‭ ‬والتعليمية‭ ‬بأدوار‭ ‬حيوية‭ ‬في‭ ‬غرس‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬الحقة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة‭ ‬كي‭ ‬تدرك‭ ‬حجم‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للنهوض‭ ‬بالوطن‭ ‬إلى‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬يستحقها،‭ ‬فالمنبر‭ ‬الديني‭ ‬والمدرسة‭ ‬لهما‭ ‬تأثير‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬بكافة‭ ‬فئاتهم‭ ‬العمرية‭.‬

ويجب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬خطيب‭ ‬يعتلي‭ ‬المنبر‭ ‬الديني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مُدركا‭ ‬لعظم‭ ‬المسؤولية‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬وهو‭ ‬يلقي‭ ‬خطبته‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬وعقول‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬مستقبل‭ ‬الوطن،‭ ‬وأن‭ ‬يضع‭ ‬نصب‭ ‬عينه‭ ‬مبادئنا‭ ‬البحرينية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬توارثناها‭ ‬عبر‭ ‬الأجيال،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬صمام‭ ‬الأمان‭ ‬لاستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬وازدهاره،‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬صلب‭ ‬الهوية‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬مفتاح‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬جبهتنا‭ ‬الداخلية‭.‬

ونحذر‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬يعتلون‭ ‬المنابر‭ ‬ويحاولون‭ ‬استغلالها‭ ‬لترويج‭ ‬أفكار‭ ‬عقائدية‭ ‬أو‭ ‬آيديولوجيات‭ ‬مسيّسة‭ ‬لا‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬وتخدم‭ ‬أهدافا‭ ‬وأجندات‭ ‬خارجية‭.‬

وسوف‭ ‬أرصد‭ ‬هنا‭ ‬أمرا،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعيد‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬بقدر‭ ‬من‭ ‬المسؤولية،‭ ‬لقد‭ ‬تربينا‭ ‬جميعا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجالسنا‭ ‬هي‭ ‬مدارسنا،‭ ‬فمجالس‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬إحدى‭ ‬العادات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬التي‭ ‬يتميز‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬وفيها‭ ‬يلتقي‭ ‬الكبير‭ ‬والصغير،‭ ‬وكانت‭ ‬الأحاديث‭ ‬فيها‭ ‬تتماوج‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والدينية‭ ‬بكل‭ ‬حرية،‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬واضح‭ ‬لكل‭ ‬اختلافات‭ ‬الرأي،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بات‭ ‬البعض‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬إلى‭ ‬منابر‭ ‬سياسية،‭ ‬فنجد‭ ‬من‭ ‬يقم‭ ‬ببث‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ومن‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬التقاط‭ ‬الميكروفون‭ ‬ليدلي‭ ‬بدلوه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬ما،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يجدها‭ ‬فرصة‭ ‬لطرح‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مغلوطة‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أخرى،‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬لا‭ ‬يلقون‭ ‬بالا‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬قد‭ ‬يتلقاه‭ ‬مغرض‭ ‬أو‭ ‬حاقد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬للمزايدة‭ ‬به‭ ‬ضده،‭ ‬متجاهلا‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تُبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬نهضته‭ ‬وتطوره‭.‬

إنني‭ ‬أطرح‭ ‬هذه‭ ‬الأطروحات‭ ‬المتفرقة‭ ‬من‭ ‬وحي‭ ‬لقائي‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية؛‭ ‬لأن‭ ‬علينا‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬العام،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نحمي‭ ‬أنفسنا‭ ‬وأبناءنا‭ ‬من‭ ‬الانجرار‭ ‬وراء‭ ‬المواقف‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمننا‭ ‬الداخلي‭.‬