الأولى من نوعها.. زراعة روبوتية للرئتين!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحفية‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬فإن‭ ‬العملية‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستيفاني‭ ‬تشانغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬الآلية‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتعظيم‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬وتقليل‭ ‬العواقب‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بالجسم‭ ‬والتي‭ ‬تجلبها‭ ‬الجراحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقليل‭ ‬شدة‭ ‬الألم‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬بالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاماً،‭ ‬تُدعى‭ ‬شيريل‭ ‬ميركار،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بتشخيص‭ ‬شكل‭ ‬حاد‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭. ‬

ويصاحب‭ ‬تطوره‭ ‬ضيق‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬نتيجة‭ ‬التهاب‭ ‬مزمن‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬الرئة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬وانخفاض‭ ‬تركيز‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

وساءت‭ ‬حالة‭ ‬ميركار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بعدوى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حاجتها‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬رئتين‭ ‬كاملة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متبرعة‭ ‬مناسبة‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬إلا‭ ‬أخيراً،‭ ‬وقد‭ ‬استغلها‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬المريضة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬زراعة‭ ‬الرئتين‭ ‬بالروبوت‭. ‬

وفي‭ ‬إطاره،‭ ‬قام‭ ‬الروبوت‭ ‬بعمل‭ ‬شقين‭ ‬صغيرين‭ ‬بين‭ ‬ضلوع‭ ‬المرأة،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬بإزالة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬القديمة‭ ‬واستبدالها‭ ‬برئتين‭ ‬سليمتين‭.‬