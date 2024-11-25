Tuesday, 26 November 2024 12:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأولى من نوعها.. زراعة روبوتية للرئتين!

11/25/2024 7:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرى‭ ‬جراحون‭ ‬أمريكيون‭ ‬عملية‭ ‬روبوتية‭ ‬مزدوجة‭ ‬لزرع‭ ‬الرئتين‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬مريضة‭ ‬بالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاماً‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬الخدمة‭ ‬الصحفية‭ ‬للمركز‭ ‬الطبي‭ ‬بجامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬فإن‭ ‬العملية‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭.‬

وقالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستيفاني‭ ‬تشانغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬الروبوتات‭ ‬الآلية‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بتعظيم‭ ‬فرص‭ ‬النجاح‭ ‬وتقليل‭ ‬العواقب‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬بالجسم‭ ‬والتي‭ ‬تجلبها‭ ‬الجراحة،‭ ‬وكذلك‭ ‬تقليل‭ ‬شدة‭ ‬الألم‭ ‬بعد‭ ‬الجراحة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬بالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬57‭ ‬عاماً،‭ ‬تُدعى‭ ‬شيريل‭ ‬ميركار،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬بتشخيص‭ ‬شكل‭ ‬حاد‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الانسداد‭ ‬الرئوي‭ ‬المزمن‭. ‬

ويصاحب‭ ‬تطوره‭ ‬ضيق‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬الهوائية‭ ‬نتيجة‭ ‬التهاب‭ ‬مزمن‭ ‬في‭ ‬أنسجة‭ ‬الرئة،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬التنفس‭ ‬وانخفاض‭ ‬تركيز‭ ‬الأكسجين‭ ‬في‭ ‬الدم‭.‬

وساءت‭ ‬حالة‭ ‬ميركار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬إصابتها‭ ‬بعدوى‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حاجتها‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬زرع‭ ‬رئتين‭ ‬كاملة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متبرعة‭ ‬مناسبة‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬إلا‭ ‬أخيراً،‭ ‬وقد‭ ‬استغلها‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬دعوا‭ ‬المريضة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬زراعة‭ ‬الرئتين‭ ‬بالروبوت‭. ‬

وفي‭ ‬إطاره،‭ ‬قام‭ ‬الروبوت‭ ‬بعمل‭ ‬شقين‭ ‬صغيرين‭ ‬بين‭ ‬ضلوع‭ ‬المرأة،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬قام‭ ‬بإزالة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭ ‬القديمة‭ ‬واستبدالها‭ ‬برئتين‭ ‬سليمتين‭.‬

MENAFN25112024000055011008ID1108924991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث