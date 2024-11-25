الأولى من نوعها.. زراعة روبوتية للرئتين!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أجرى جراحون أمريكيون عملية روبوتية مزدوجة لزرع الرئتين بالكامل في جسم مريضة بالغة من العمر 57 عاماً تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.
وبحسب ما أعلن موقع الخدمة الصحفية للمركز الطبي بجامعة نيويورك فإن العملية تعد الأولى من نوعها.
وقالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيويورك الأمريكية ستيفاني تشانغ إن «استخدام الروبوتات الآلية يسمح لنا بتعظيم فرص النجاح وتقليل العواقب السلبية التي تلحق بالجسم والتي تجلبها الجراحة، وكذلك تقليل شدة الألم بعد الجراحة».
وكانت أول مشاركة في مثل هذه التجربة امرأة أمريكية بالغة من العمر 57 عاماً، تُدعى شيريل ميركار، حيث قام الأطباء في عام 2010 بتشخيص شكل حاد من مرض الانسداد الرئوي المزمن.
ويصاحب تطوره ضيق تدريجي في الشعب الهوائية نتيجة التهاب مزمن في أنسجة الرئة، ما يؤدي إلى مشاكل في التنفس وانخفاض تركيز الأكسجين في الدم.
وساءت حالة ميركار في عام 2022 بعد إصابتها بعدوى فيروس كورونا، ما أدى إلى حاجتها إلى عملية زرع رئتين كاملة. ولم يتم العثور على متبرعة مناسبة لهذا الإجراء إلا أخيراً، وقد استغلها الأطباء الذين دعوا المريضة إلى المشاركة في تجربة زراعة الرئتين بالروبوت.
وفي إطاره، قام الروبوت بعمل شقين صغيرين بين ضلوع المرأة، وبعد ذلك قام بإزالة أعضاء الجهاز التنفسي القديمة واستبدالها برئتين سليمتين.
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