بريطانيا.. عريضة تطالب باسـتـقـالـة رئـيـس الوزراء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العريضة‭ ‬المطالبة‭ ‬باستقالة‭ ‬ستارمر،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬وإجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة،‭ ‬يجري‭ ‬التصويت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬الإلكتروني‭.‬

ولفتت‭ ‬الصحيفة‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العريضة‭ ‬ظهرت‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تزايد‭ ‬الاستياء‭ ‬من‭ ‬سياسة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الضريبية،‭ ‬كما‭ ‬رأى‭ ‬كاتب‭ ‬المقال‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬لم‭ ‬يفِ‭ ‬بوعوده‭ ‬الانتخابية‭.‬

وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬أنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تجاهل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الالتماسات‭ ‬والطلبات،‭ ‬لكن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬الموقعين‭ ‬عليه‭.‬