((محاكمة دوبي)) في مهرجان المسرح الخـلـيـجـي الـسـابـع 2024 لذوي الإعاقة البحرينيين في دولة قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أسعدتني‭ ‬لحظات‭ ‬الإبداع‭ ‬التجسيدي‭ ‬المسرحي‭ ‬لممثلي‭ ‬فرقة‭ ‬البيرق‭ ‬المسرحية‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لخدمات‭ ‬المعاقين‭ ‬وهم‭ ‬يجسدون‭ ‬أدوارهم‭ ‬في‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬محاكمة‭ ‬دوبي‮»‬‭ ‬بكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬الصالة‭ ‬الثقافية‭ ‬بالمنامة‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬وموظفي‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأسر‭ ‬الممثلين‭ ‬الموهوبين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬وكذلك‭ ‬بعض‭ ‬الشباب‭ ‬المسرحيين‭ ‬في‭ ‬المسارح‭ ‬الأهلية‭.‬

ويعدُّ‭ ‬هذا‭ ‬العرض‭ ‬المسرحي‭ ‬الذي‭ ‬قُدِّم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بمثابة‭ ‬تدريب‭ ‬تجريبي‭ ‬أخير‭ ‬وثمرة‭ ‬جهد‭ ‬مكثف‭ ‬يختتم‭ ‬به‭ ‬المخرج‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬فرقة‭ ‬البيرق‭ ‬المسرحية‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بحسب‭ ‬اطلاعي‭ ‬لتتمكن‭ ‬الفرقة‭ ‬المسرحية‭ ‬من‭ ‬تقديمها‭ ‬ضمن‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬الخليجي‭ ‬المسرحي‭ ‬السابع‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذي‭ ‬سيفتتح‭ ‬فعالياته‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬بحي‭ ‬كتارا‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬الدراما،‭ ‬وذلك‭ ‬مساء‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬وسيستمر‭ ‬حتى‭ ‬3‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وإبراز‭ ‬مواهبهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬وقضاياهم‭ ‬بطرقهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المسرح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬لديهم‭ ‬والإيمان‭ ‬بمواهبهم‭ ‬ودفعهم‭ ‬إلى‭ ‬الإنتاج‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬محاكمة‭ ‬دوبي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬الكاتب‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬وإخراج‭ ‬الفنان‭ ‬المبدع‭ ‬طاهر‭ ‬محسن‭ ‬وبمساعد‭ ‬المخرج‭ ‬الفنان‭ ‬جاسم‭ ‬العالي‭ ‬ومدير‭ ‬الإنتاج‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬جاسم‭ ‬العكبري‭ ‬والديكور‭ ‬حسن‭ ‬حمد‭ ‬والإضاءة‭ ‬جعفر‭ ‬غلوم‭.‬

وقد‭ ‬غادرت‭ ‬فرقة‭ ‬البيرق‭ ‬المسرحية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نشره‭ ‬الإعلامي‭ ‬القطري‭ ‬المميز‭ ‬الأستاذ‭ ‬صالح‭ ‬الغريب‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬حفل‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬المسرح‭ ‬الخليجي‭ ‬السابع‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬2024‭ ‬الأوبريت‭ ‬الغنائي‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬صناع‭ ‬الأمل‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬وإخراج‭ ‬الفنانة‭ ‬حنان‭ ‬الصادق‭ ‬ومن‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬فالح‭ ‬فايز‭ ‬والفنان‭ ‬علي‭ ‬الخلف‭ ‬والفنان‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬وكارما‭ ‬ومن‭ ‬ألحان‭ ‬وتوزيع‭ ‬الفنان‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬الريامي‭ ‬وأشعار‭ ‬راضي‭ ‬الهاجري‭ ‬وعلي‭ ‬خلف‭ ‬وغناء‭ ‬الفنانين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الريامي‭ ‬وسعود‭ ‬الجاسم‭ ‬وفاطمة‭ ‬يوسف‭.‬