((محاكمة دوبي)) في مهرجان المسرح الخـلـيـجـي الـسـابـع 2024 لذوي الإعاقة البحرينيين في دولة قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أسعدتني لحظات الإبداع التجسيدي المسرحي لممثلي فرقة البيرق المسرحية التابعة للمؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين وهم يجسدون أدوارهم في مسرحية «محاكمة دوبي» بكفاءة عالية على خشبة مسرح الصالة الثقافية بالمنامة مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 بحضور عدد كبير من مسؤولي وموظفي وزارة التنمية الاجتماعية وأسر الممثلين الموهوبين من ذوي العزيمة بمختلف فئاتهم وكذلك بعض الشباب المسرحيين في المسارح الأهلية.
ويعدُّ هذا العرض المسرحي الذي قُدِّم في البحرين بمثابة تدريب تجريبي أخير وثمرة جهد مكثف يختتم به المخرج التدريبات التي خاضتها فرقة البيرق المسرحية معه منذ الاستعدادات لها في شهر يوليو الماضي بحسب اطلاعي لتتمكن الفرقة المسرحية من تقديمها ضمن المنافسة في المهرجان الخليجي المسرحي السابع لذوي الإعاقة الذي سيفتتح فعالياته في دولة قطر بحي كتارا على خشبة مسرح الدراما، وذلك مساء غد الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 وسيستمر حتى 3 ديسمبر 2024.
هذا المهرجان له أهمية كبيرة لتعزيز الثقة في نفوس ذوي الإعاقة وإبراز مواهبهم وقدراتهم وقضاياهم بطرقهم الخاصة في مجال المسرح من أجل دمجهم في المجتمع ورفع مستوى الوعي والثقافة لديهم والإيمان بمواهبهم ودفعهم إلى الإنتاج.
والجدير بالذكر أن مسرحية «محاكمة دوبي» التي ستشارك بها وزارة التنمية الاجتماعية في المهرجان من تأليف الكاتب يعقوب يوسف وإخراج الفنان المبدع طاهر محسن وبمساعد المخرج الفنان جاسم العالي ومدير الإنتاج الفنان أحمد جاسم العكبري والديكور حسن حمد والإضاءة جعفر غلوم.
وقد غادرت فرقة البيرق المسرحية لذوي الإعاقة أرض الوطن الغالي مملكة البحرين مساء يوم 16 نوفمبر 2024 متوجهة إلى دولة قطر للمشاركة في المهرجان.
وبحسب ما نشره الإعلامي القطري المميز الأستاذ صالح الغريب عن أهم الفقرات الفنية في مساء حفل افتتاح مهرجان المسرح الخليجي السابع لذوي الإعاقة 2024 الأوبريت الغنائي بعنوان «صناع الأمل» وهو من تأليف وإخراج الفنانة حنان الصادق ومن بطولة الفنان فالح فايز والفنان علي الخلف والفنان محمد حسن وكارما ومن ألحان وتوزيع الفنان علي حسن وعبدالرحمن الريامي وأشعار راضي الهاجري وعلي خلف وغناء الفنانين عبدالرحمن الريامي وسعود الجاسم وفاطمة يوسف.
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