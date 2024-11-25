الزياني للسيارات تطلق النسخة الأحدث من العلامة الفاخرة هونشي HS5

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلنت شركة الزياني للسيارات، الموزع الحصري لسيارات هونشي الفاخرة في مملكة البحرين، رسمياً تدشين سيارة HS5 الجديدة كليًا . ويأتي تدشين هذه السيارة الرائعة ذات الدفع الرباعي SUV كتعريف يُعيد مكانتها الرائدة ضمن طرازات هونشي HS5 الفريدة، وذلك بفضل أدائها الديناميكي المذهل والميزات التكنولوجية الذكية .

هذا وقد أقيم حفل التدشين في معرض سيارات هونشي البحرين بمنطقة المعامير وسط حضور العضو المنتدب السيد راشد زايد الزياني والمدير العام السيد رضوان طارق إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلي وسائل الاعلام .



تم تصميم طراز HS5 لمنح عشاق سيارات الدفع الرباعي تجربة قيادة لا مثيل لها، حيث تأتي النسخة الجديدة بمظهر انسيابي خارجي جذاب يأسر الأنظار علاوة على الميزات التقنية الأخرى ولإضفاء الفخامة والراحة على المقصورة الداخلية فقد تم تصميم المقاعد بجلد النابا والكانتارا .

وتتوافر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بنظامي دفع ثنائي ورباعي وتحتوي على تقنيات أمان متقدمة حيث حصلت على تصنيف 5 نجوم من برنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP). وتتيح السيارة خمسة أوضاع للقيادة الاقتصادية، والكومفورت، والرياضية، والطرق الوعرة، والثلج، حيث يتكيف نظام امتصاص الصدمات الذكي مع ظروف متنوعة مما يوفر تجربة قيادة مخصصة وسريعة الاستجابة .

وبهذه المناسبة، صرح راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات، قائلاً : « إننا سعداء للغاية بتدشين النسخة الأحدث من هونشي HS5 في مملكة البحرين، حيث تعدّ مركبة أنيقة ذات أداء ديناميكي موثوق ».

وأضاف : « لقد حقق هذا الطراز نجاحًا هائلا في إصداره السابق، لكونه قد جمع بين الأناقة والأداء والميزات المتقدمة، مما يجعله مثاليًا لمن يبحثون عن مركبة عصرية . ولكونها سيارة متعددة الأغراض فإنها تلبي جميع احتياجات الأفراد سواء من العائلات أو لقاطني المدن أو الشباب الرياضي . إننا على ثقة تامة بأن HS5 ستتجاوز توقعات عملائنا وتوفر لهم تجربة قيادة استثنائية تلبي جميع متطلباتهم ».

من جانبه، علق رضوان طارق، المدير العام لشركة الزياني للسيارات، قائلاً : « تتمتع HS5 بعناصر جمالية تميزها في عالم سوق سيارات SUV. فهي مصممة للأداء العالي مع أحدث التقنيات التي تعزز تجربة القيادة على الطريق بالإضافة إلى توفير السلامة المتقدمة فتتميز HS5 الجديدة بميزات مساعدة للقيادة من الدرجة الأولى كنظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة التي تمنح السائق راحة البال ».