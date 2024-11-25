الزياني للسيارات تطلق النسخة الأحدث من العلامة الفاخرة هونشي HS5

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: حسين عبدالله
أعلنت شركة الزياني للسيارات، الموزع الحصري لسيارات هونشي الفاخرة في مملكة البحرين، رسمياً تدشين سيارة HS5 الجديدة كليًا . ويأتي تدشين هذه السيارة الرائعة ذات الدفع الرباعي SUV كتعريف يُعيد مكانتها الرائدة ضمن طرازات هونشي HS5 الفريدة، وذلك بفضل أدائها الديناميكي المذهل والميزات التكنولوجية الذكية .
هذا وقد أقيم حفل التدشين في معرض سيارات هونشي البحرين بمنطقة المعامير وسط حضور العضو المنتدب السيد راشد زايد الزياني والمدير العام السيد رضوان طارق إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلي وسائل الاعلام .
تم تصميم طراز HS5 لمنح عشاق سيارات الدفع الرباعي تجربة قيادة لا مثيل لها، حيث تأتي النسخة الجديدة بمظهر انسيابي خارجي جذاب يأسر الأنظار علاوة على الميزات التقنية الأخرى ولإضفاء الفخامة والراحة على المقصورة الداخلية فقد تم تصميم المقاعد بجلد النابا والكانتارا .
وتتوافر هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بنظامي دفع ثنائي ورباعي وتحتوي على تقنيات أمان متقدمة حيث حصلت على تصنيف 5 نجوم من برنامج تقييم السيارات الجديدة (NCAP). وتتيح السيارة خمسة أوضاع للقيادة الاقتصادية، والكومفورت، والرياضية، والطرق الوعرة، والثلج، حيث يتكيف نظام امتصاص الصدمات الذكي مع ظروف متنوعة مما يوفر تجربة قيادة مخصصة وسريعة الاستجابة .
وبهذه المناسبة، صرح راشد زايد الزياني، العضو المنتدب لشركة الزياني للسيارات، قائلاً : « إننا سعداء للغاية بتدشين النسخة الأحدث من هونشي HS5 في مملكة البحرين، حيث تعدّ مركبة أنيقة ذات أداء ديناميكي موثوق ».
وأضاف : « لقد حقق هذا الطراز نجاحًا هائلا في إصداره السابق، لكونه قد جمع بين الأناقة والأداء والميزات المتقدمة، مما يجعله مثاليًا لمن يبحثون عن مركبة عصرية . ولكونها سيارة متعددة الأغراض فإنها تلبي جميع احتياجات الأفراد سواء من العائلات أو لقاطني المدن أو الشباب الرياضي . إننا على ثقة تامة بأن HS5 ستتجاوز توقعات عملائنا وتوفر لهم تجربة قيادة استثنائية تلبي جميع متطلباتهم ».
من جانبه، علق رضوان طارق، المدير العام لشركة الزياني للسيارات، قائلاً : « تتمتع HS5 بعناصر جمالية تميزها في عالم سوق سيارات SUV. فهي مصممة للأداء العالي مع أحدث التقنيات التي تعزز تجربة القيادة على الطريق بالإضافة إلى توفير السلامة المتقدمة فتتميز HS5 الجديدة بميزات مساعدة للقيادة من الدرجة الأولى كنظام تثبيت السرعة التكيفي ونظام مراقبة النقطة العمياء وكاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة التي تمنح السائق راحة البال ».
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