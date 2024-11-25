((لكزس)) السيارة الرسمية لكأس البحرين الدولي لسباق الخيل 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعربت شركة
« لكزس »
عن فخرها برعايتها ومساهمتها في موسم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 2024/2025 ، حيث كانت
« السيارة الرسمية »
للنسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل، الذي أقيم يوم الجمعة
15 نوفمبر 2024 على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل .
وشهد سباق كأس البحرين الدولي عرضًا مميزًا لعدد من أبرز سيارات
« لكزس » ، منها السيارة الفاخرة لكزس
LX600 F Sport ، و LS500h هايبرد الكهربائية، إلى جانب السيارة الرياضية
RC F ، وذلك تجسيدًا لإرث العلامة التجارية في الابتكار والتميز .
كما تضمنت أمسية كأس البحرين الدولي إقامة أحد أشواط السباق على كأس لكزس، المخصص لخيل التصنيف للتوازن لمسافة 1600 متر . وقد فاز بالمركز الأول الحصان « بريفهارت » ، المملوك لفريق
L & L Racing ، تحت إشراف المدرب ألن سميث وبقيادة الفارس لي نيومان . وقام السيد عيسى محمد كانو، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، بتسليم الكأس إلى مساعد المدرب الفائز بول سميث .
وفي تصريح بهذه المناسبة، قال عيسى كانو :
« تُعد النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل محطة بارزة تعكس تطور مكانة المملكة في رياضة سباق الخيل على المستوى العالمي . ونحن فخورون برعاية هذا الحدث الدولي المرموق، الذي يجمع نخبة من أفضل المدربين والفرسان والجياد العالميين، مما يعزز الحضور الدولي لمملكة البحرين .
وتأتي هذه الرعاية في إطار التزامنا بدعم الفعاليات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة الرائدة على الخريطة الدولية ».
وأضاف
عيسى
كانو أن الشركة تسعى من خلال رعايتها لأحد أشواط النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل إلى الاحتفاء بثقافة الفروسية العريقة التي ترتبط بتاريخ وتراث مملكة البحرين .
وأشار إلى التناغم بين قيم الدقة والجودة والأداء الاستثنائي التي تمثلها سيارات
« لكزس » ، وبين مبادئ القوة والانضباط وروح التحدي والمنافسة التي تميز رياضة الفروسية وسباقات الخيل .
كما أكدت شركة « لكزس البحرين » وشركة إبراهيم خليل كانو فخرهما بالشراكة مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في دعم تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير .
وجددتا التزامهما بدعم البطولات والفعاليات التي تسلط الضوء على إنجازات مملكة البحرين الدولية، من خلال تأكيد قدرتها على استضافة وتنظيم البطولات العالمية بمستوى عالٍ من التميز .
وقد شهدت النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل تطورًا كبيرًا على صعيد التنظيم والتغطية الإعلامية، وتميزت بإقامة السباق لأول مرة تحت الأضواء الليلية في مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل .
وتنافست نخبة من الخيل والمدربين والفرسان وسط أجواء استثنائية، نالت إشادة واسعة من المشاركين والحضور الدوليين .
الجدير بالذكر أن سباق كأس البحرين الدولي للخيل واصل تحقيق النجاحات والتطور منذ انطلاقه في عام 2019 ، ليعزز مكانته كأحد سباقات الفئة الثانية (Group 2)
على المستوى العالمي . وقد نجح السباق في استقطاب نخبة المشاركين من الملاك والمدربين والفرسان من مختلف دول العالم، مما عزز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية مرموقة لسباقات الخيل .
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