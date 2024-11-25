((لكزس)) السيارة الرسمية لكأس البحرين الدولي لسباق الخيل 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد سباق كأس البحرين الدولي عرضًا مميزًا لعدد من أبرز سيارات

« لكزس » ، منها السيارة الفاخرة لكزس

LX600 F Sport ، و LS500h هايبرد الكهربائية، إلى جانب السيارة الرياضية

RC F ، وذلك تجسيدًا لإرث العلامة التجارية في الابتكار والتميز .

كما تضمنت أمسية كأس البحرين الدولي إقامة أحد أشواط السباق على كأس لكزس، المخصص لخيل التصنيف للتوازن لمسافة 1600 متر . وقد فاز بالمركز الأول الحصان « بريفهارت » ، المملوك لفريق

L & L Racing ، تحت إشراف المدرب ألن سميث وبقيادة الفارس لي نيومان . وقام السيد عيسى محمد كانو، عضو مجلس إدارة شركة إبراهيم خليل كانو، بتسليم الكأس إلى مساعد المدرب الفائز بول سميث .

وفي تصريح بهذه المناسبة، قال عيسى كانو :

« تُعد النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل محطة بارزة تعكس تطور مكانة المملكة في رياضة سباق الخيل على المستوى العالمي . ونحن فخورون برعاية هذا الحدث الدولي المرموق، الذي يجمع نخبة من أفضل المدربين والفرسان والجياد العالميين، مما يعزز الحضور الدولي لمملكة البحرين .



وتأتي هذه الرعاية في إطار التزامنا بدعم الفعاليات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة الرائدة على الخريطة الدولية ».

وأضاف

عيسى

كانو أن الشركة تسعى من خلال رعايتها لأحد أشواط النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل إلى الاحتفاء بثقافة الفروسية العريقة التي ترتبط بتاريخ وتراث مملكة البحرين .



وأشار إلى التناغم بين قيم الدقة والجودة والأداء الاستثنائي التي تمثلها سيارات

« لكزس » ، وبين مبادئ القوة والانضباط وروح التحدي والمنافسة التي تميز رياضة الفروسية وسباقات الخيل .

كما أكدت شركة « لكزس البحرين » وشركة إبراهيم خليل كانو فخرهما بالشراكة مع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في دعم تنظيم هذا الحدث الدولي الكبير .

وجددتا التزامهما بدعم البطولات والفعاليات التي تسلط الضوء على إنجازات مملكة البحرين الدولية، من خلال تأكيد قدرتها على استضافة وتنظيم البطولات العالمية بمستوى عالٍ من التميز .

وقد شهدت النسخة السادسة من كأس البحرين الدولي لسباق الخيل تطورًا كبيرًا على صعيد التنظيم والتغطية الإعلامية، وتميزت بإقامة السباق لأول مرة تحت الأضواء الليلية في مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل .



وتنافست نخبة من الخيل والمدربين والفرسان وسط أجواء استثنائية، نالت إشادة واسعة من المشاركين والحضور الدوليين .

الجدير بالذكر أن سباق كأس البحرين الدولي للخيل واصل تحقيق النجاحات والتطور منذ انطلاقه في عام 2019 ، ليعزز مكانته كأحد سباقات الفئة الثانية (Group 2)

على المستوى العالمي . وقد نجح السباق في استقطاب نخبة المشاركين من الملاك والمدربين والفرسان من مختلف دول العالم، مما عزز مكانة مملكة البحرين كوجهة عالمية مرموقة لسباقات الخيل .