الدكتورة فاطمة القانع نصائح لسلامة أطفالنا السكريين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبسبب‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬السكر‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مضاعفات‭ ‬أثناء‭ ‬وجود‭ ‬الطفل‭ ‬بالمدرسة‭ ‬بعد‭ ‬الدوام‭ ‬المدرسي‭ ‬هو‭ ‬الهاجس‭ ‬الأكبر‭ ‬لأغلب‭ ‬العوائل‭ ‬ممن‭ ‬لديهم‭ ‬طفل‭ ‬مصاب‭ ‬بالسكري‭. ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬التنويه‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬أطفالنا‭ ‬السكريين،‭ ‬وهي‭ ‬كالآتي‭:‬

‭- ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الآباء‭ ‬أو‭ ‬الأمهات‭ ‬تزويد‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطفل،‭ ‬كنوع‭ ‬الإنسولين‭ ‬المعطى،‭ ‬الجرعات‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬وكيفية‭ ‬التخزين‭ ‬الصحيح‭ ‬للإنسولين،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬أيام‭ ‬الصيف‭ ‬الحارة‭. ‬

‭- ‬يفضل‭ ‬طلب‭ ‬تقرير‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬لمناقشة‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للطفل‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬المدرسة‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬تامة‭ ‬بحالة‭ ‬الطفل‭ ‬الصحية‭.‬

‭- ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأهالي‭ ‬تزويد‭ ‬المدرسة‭ ‬بالمعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬لقياس‭ ‬السكر،‭ ‬إبر‭ ‬الإنسولين،‭ ‬إبر‭ ‬الكلوكاجون‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الهبوط‭ ‬الشديد‭ ‬المصاحب‭ ‬للإغماء،‭ ‬أو

أقراص‭ ‬الجلوكوز‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬الأخرى‭ ‬سريعة‭ ‬المفعول‭ ‬مثل‭ ‬عصير‭ ‬الفاكهة،‭ ‬بما‭ ‬يقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬15‭ ‬جرامًا،‭ ‬لرفع‭ ‬مستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الهبوط‭.‬

‭- ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُسمح‭ ‬للطفل‭ ‬بقياس‭ ‬مستوى‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة،‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬بأخذ‭ ‬الإنسولين‭ ‬تحت‭ ‬الإشراف‭ ‬مع‭ ‬وجوب‭ ‬دراية‭ ‬طاقم‭ ‬الإشراف‭ ‬أو‭ ‬التدريس‭ ‬بطريقة‭ ‬قياس‭ ‬السكر‭ ‬وحقن‭ ‬الإبر،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬معرفة‭ ‬بعض‭ ‬الأطفال‭ ‬الصغار‭ ‬بطريقة‭ ‬القياس‭ ‬أو‭ ‬الحقن‭. ‬

‭- ‬يجب‭ ‬مراعاة‭ ‬حالة‭ ‬الطفل‭ ‬الصحية‭ ‬والاتصال‭ ‬بأحد‭ ‬الوالدين‭ ‬عند‭ ‬الضرورة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬ارتفاع‭ ‬أو‭ ‬هبوط‭ ‬السكر،‭ ‬مع‭ ‬وجوب‭ ‬معرفة‭ ‬طاقم‭ ‬التدريس‭ ‬بالأعراض‭ ‬المصاحبة‭ ‬لحالات‭ ‬الارتفاع‭ ‬أو‭ ‬الهبوط‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭.‬

‭- ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬للطفل‭ ‬باستخدام‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬كلما‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة،‭ ‬وعدم‭ ‬إهمال‭ ‬طلب‭ ‬الطفل‭ ‬دخول‭ ‬دورة‭ ‬المياه‭ ‬المتكرر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬التبول‭.‬

‭- ‬السماح‭ ‬للطفل‭ ‬بشرب‭ ‬الماء‭ ‬كلما‭ ‬استدعت‭ ‬حاجته،‭ ‬لتجنب‭ ‬إصابته‭ ‬بالجفاف‭.‬

‭- ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬طفل‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬مزاولة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قياس‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬ضمن‭ ‬النطاق‭ ‬السليم‭. ‬ختاماً،‭ ‬إن‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬عائقاً‭ ‬للتفوق‭ ‬الدراسي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬أثبت‭ ‬أطفال‭ ‬السكري‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬تميزهم‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬العلمية‭ ‬والأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬والمواهب‭ ‬المتعددة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭. ‬