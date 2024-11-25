فليك: علينا تجنب الأخطاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برشلونة -(أ ف ب): شدد المدرب الألماني هانزي فليك عشية لقاء بريست الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ضرورة أن يتخلص فريقه برشلونة من الأخطاء التي كلفته خسارة نقطتين السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويخوض العملاق الكاتالوني لقاء الثلاثاء مع الوافد الجديد إلى دوري الأبطال على خلفية خسارة أمام ريال سوسييداد 0-1 ثم التعادل السبت مع سلتا فيغو 2-2 في الدوري المحلي، وذلك بعدما كان متقدما 2-0 حتى الدقيقة 84.
ورأى فليك أن على لاعبيه الشبان الذين تغلبوا على فريقه السابق بايرن ميونيخ في دوري الأبطال 4-1 والغريم ريال مدريد في الدوري المحلي على ملعب الأخير 4-0، التقدم خطوة إضافية إلى الأمام.
وشدد على أن «الأمر يتعلق بالتخلص من الأخطاء، هذا أمر هام. هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقوم بها بشكل أفضل مع الكرة، وهذا هو تركيزنا».
ورأى فليك أنه كان يتوجب على فريقه الدفاع بشكل أفضل بعد الاضطرار لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين ضد سلتا فيغو نتيجة طرد مارك كاسادو من أجل المحافظة على التقدم.
ويحتل برشلونة المركز السادس في ترتيب المجموعة الموحدة لدوري الأبطال بحلته الجديدة بثلاثة انتصارات وهزيمة في أربع مباريات، وعليه الآن أن يواجه الوافد الجديد بريست الذي يتقدم العملاق الكاتالوني بفارق نقطة في المركز الرابع رغم أنه يحتل المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي.
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