فليك: علينا تجنب الأخطاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويخوض‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬لقاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬التعادل‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭ ‬2‭-‬0‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭. ‬

ورأى‭ ‬فليك‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشبان‭ ‬الذين‭ ‬تغلبوا‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬السابق‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬4‭-‬1‭ ‬والغريم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأخير‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬التقدم‭ ‬خطوة‭ ‬إضافية‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬الأخطاء،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬هام‭. ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نقوم‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الكرة،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬تركيزنا‮»‬‭. ‬

ورأى‭ ‬فليك‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬فريقه‭ ‬الدفاع‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بعد‭ ‬الاضطرار‭ ‬لإكمال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬ضد‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬نتيجة‭ ‬طرد‭ ‬مارك‭ ‬كاسادو‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬التقدم‭. ‬

ويحتل‭ ‬برشلونة‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وهزيمة‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬وعليه‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬يواجه‭ ‬الوافد‭ ‬الجديد‭ ‬بريست‭ ‬الذي‭ ‬يتقدم‭ ‬العملاق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭. ‬



