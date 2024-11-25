غوارديولا يبحث عن أجوبة لانتشال سيتي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويمر‭ ‬سيتي‭ ‬بأسوأ‭ ‬فترة‭ ‬له‭ ‬بقيادة‭ ‬غوارديولا،‭ ‬إذ‭ ‬يدخل‭ ‬مباراته‭ ‬وفينورد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬لأي‭ ‬فريق‭ ‬متوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬منذ‭ ‬تشلسي‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬1956‭. ‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يخسر‭ ‬فيها‭ ‬غوارديولا‭ ‬شخصيا‭ ‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المتتالية‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬التدريبية،‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬أو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬أو‭ ‬سيتي‭. ‬

وبعدما‭ ‬سقط‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬1‭-‬4‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬لم‭ ‬يتخيل‭ ‬جمهور‭ ‬سيتي‭ ‬أنه‭ ‬سيختبر‭ ‬شيئا‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬توتنهام‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬لكن‭ ‬المهزلة‭ ‬وقعت‭ ‬بسقوط‭ ‬رجال‭ ‬غوارديولا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭. ‬

ووضع‭ ‬توتنهام‭ ‬حدا‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬52‭ ‬مباراة‭ ‬متتالية‭ ‬لسيتي‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬معدودة‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬غوارديولا‭ ‬لعقده‭ ‬حتى‭ ‬2027،‭ ‬ملحقا‭ ‬به‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬‮«‬ستاد‭ ‬الاتحاد‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬أمام‭ ‬برنتفورد‭ (‬1-2‭) ‬ضمن‭ ‬الدوري‭. ‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬الهزيمة‭ ‬الثانية‭ ‬لسيتي‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬معدودة‭ ‬بعدما‭ ‬أسقطه‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬متخلفا‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بفارق‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭. ‬











