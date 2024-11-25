بايرن وسان جرمان لتصحيح المسار القاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬تعرض‭ ‬بايرن‭ ‬لهزيمتين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬4‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬السابق‭ ‬هانزي‭ ‬فليك،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭. ‬وضع‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أسوأ،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭.‬

بالنسبة‭ ‬لفريقين‭ ‬تواجها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬فقط،‭ ‬ويتصدر‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬بفارق‭ ‬ست‭ ‬نقاط،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬التقهقر‭ ‬القاري‭ ‬يمثل‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الإخفاق‭ ‬القاري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فإن‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدرب‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬كبيرا،‭ ‬باستثناء‭ ‬خسارتين‭ ‬قاريا،‭ ‬إذ‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬سلسلة‭ ‬اللاهزيمة‭ ‬محليا‭.‬

ضمن‭ ‬صفوفه،‭ ‬يعرف‭ ‬المخضرم‭ ‬توماس‭ ‬مولر‭ ‬أن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬لديه‭ ‬مواجهة‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬سيكون‭ ‬حريصا‭ ‬على‭ ‬تعويض‭ ‬البداية‭ ‬المخيبة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

قال‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬آر‭ ‬24‮»‬‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬أدائهم‭. ‬إنهم‭ ‬فريق‭ ‬رائع‭ ‬بلاعبين‭ ‬فرديين‭ ‬مذهلين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬على‭ ‬المحك‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬بأن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬أرضنا‮»‬‭.‬

سيتي‭ ‬للتعافي‭ ‬وإنتر‭ ‬للصدارة‭ ‬

انتظر‭ ‬جمهور‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬انتهاء‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬الأخيرة‭ ‬لرؤية‭ ‬فريقه‭ ‬ينتفض‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬خسارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارة‭ ‬خامسة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬توتنهام‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ويأمل‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬المراكز‭ ‬الثمانية‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬راهنا‭.‬

بدوره،‭ ‬يسعى‭ ‬إنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬اعتلاء‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ ‬لايبزيغ‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭.‬

وسيحاول‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاغي‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬اللاهزيمة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وذلك‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬القارية‭ ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬32‭.‬



