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مســيرة ((عـظيمة))

11/25/2024 7:06:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سيدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتزلت‭ ‬السباحة‭ ‬إيما‭ ‬ماكيون،‭ ‬الأكثر‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬أستراليا‭ ‬الأولمبي‭ ‬وصاحبة‭ ‬ثمانية‭ ‬أرقام‭ ‬قياسية‭ ‬عالمية،‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬حققت‭ ‬ماكيون‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬14‭ ‬ميدالية‭ ‬أولمبية،‭ ‬ست‭ ‬منها‭ ‬ذهبية،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬ريو،‭ ‬طوكيو‭ ‬وباريس‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭.‬

وقالت‭ ‬الأسترالية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬أعلن‭ ‬رسميا‭ ‬اعتزالي‭ ‬السباحة‭ ‬التنافسية‮»‬،‭ ‬مرفقة‭ ‬منشورها‭ ‬بمجموعة‭ ‬مقاطع‭ ‬تعرض‭ ‬أبرز‭ ‬لحظات‭ ‬مسيرتها‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬ألعاب‭ ‬باريس‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬الأخيرة‭ ‬لي،‭ ‬والأشهر‭ ‬التي‭ ‬تلتها‭ ‬منحتني‭ ‬الوقت‭ ‬للتأمل‭ ‬في‭ ‬رحلتي‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬الشكل‭ ‬الذي‭ ‬أريده‭ ‬لمستقبلي‭ ‬في‭ ‬السباحة‮»‬‭.‬

برز‭ ‬اسم‭ ‬ماكيون‭ ‬بشكل‭ ‬لامع‭ ‬خلال‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬المؤجلة‭ ‬بسبب‭ ‬جائجة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬حيث‭ ‬فازت‭ ‬بسبع‭ ‬ميداليات،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬أفضل‭ ‬السباحين‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

وتجاوزت‭ ‬ماكيون‭ ‬بفضل‭ ‬ميدالياتها‭ ‬الأربع‭ ‬الذهبية‭ ‬والثلاث‭ ‬البرونزية،‭ ‬إنجاز‭ ‬الألمانية‭ ‬كريستين‭ ‬أوتو‭ (‬1988‭) ‬والأميركية‭ ‬ناتالي‭ ‬كوفلين‭ (‬2008‭). ‬وعادلت‭ ‬أيضا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬كأكثر‭ ‬رياضية‭ ‬تتويجا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬واحدة،‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬لاعبة‭ ‬الجمباز‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬غورخوفسكايا‭ (‬1952‭).‬

قالت‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخورة‭ ‬بنفسي‭ ‬لأنني‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬لدي‭ ‬لمسيرتي‭ ‬في‭ ‬السباحة،‭ ‬جسديا‭ ‬وذهنيا‭. ‬أردت‭ ‬أن‭ ‬أكتشف‭ ‬إمكانياتي‭ ‬وقد‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

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