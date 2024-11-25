السجن 5 سنوات لموظف بنك اختلس 35 ألف دينار من حسابات العملاء وغسل المتحصلات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬المالية‭ ‬وغسل‭ ‬الأموال‭ ‬قد‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬البلاغ‭ ‬الوارد‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية،‭ ‬بشأن‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬لاكتشافهم‭ ‬قيام‭ ‬موظف‭ ‬لديهم‭ ‬باختلاس‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬مستغلاً‭ ‬صلاحياته‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وأجرى‭ ‬على‭ ‬عوائد‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬عمليات‭ ‬مصرفية،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬النيابة‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬البنك،‭ ‬وأذنت‭ ‬بالكشف‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬وممتلكاته،‭ ‬وتتبع‭ ‬الأموال‭ ‬وتحركاتها‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬ثبوت‭ ‬اختلاس‭ ‬المتهم‭ ‬مبلغ‭ ‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬ألفاً‭ ‬ومائتين‭ ‬وثلاثة‭ ‬وثمانين‭ ‬ديناراً‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭ ‬مستغلا‭ ‬صلاحياته‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحريف‭ ‬بيانات‭ ‬ومعلومات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للبنك‭ ‬واعتماده‭ ‬لتلك‭ ‬التصرفات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلمة‭ ‬المرور‭ ‬للموظف‭ ‬المعني‭ ‬دون‭ ‬علمه،‭ ‬وأجرى‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة‭ ‬عمليات‭ ‬شراء‭ ‬ومدفوعات‭ ‬لفواتير‭ ‬وقروض‭ ‬وسحوبات‭ ‬نقدية‭ ‬بغية‭ ‬إخفاء‭ ‬مصدر‭ ‬تلك‭ ‬الأموال‭ ‬وإظهار‭ ‬مشروعيتها‭.‬