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هيومن رايتس ووتش: مقتل ثلاثة صحفيين لبنانيين بغارة إسرائيلية ((جريمة حرب مفترضة))

11/25/2024 7:06:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بيروت‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبرت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬الحقوقية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬صحفيين‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬شكّلت‭ ‬‮«‬على‭ ‬الأرجح‭.. ‬جريمة‭ ‬حرب‭ ‬واضحة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬قذائف‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الهجوم‭. ‬

وقتل‭ ‬المصور‭ ‬وسام‭ ‬قاسم‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬المنار‭ ‬التابعة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬مع‭ ‬المصور‭ ‬غسان‭ ‬نجار‭ ‬ومهندس‭ ‬البث‭ ‬محمّد‭ ‬رضا‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬الميادين،‭ ‬وهي‭ ‬قناة‭ ‬عربية‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬والحزب‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬فجر‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬مقر‭ ‬إقامة‭ ‬فرق‭ ‬صحفية‭ ‬تعمل‭ ‬لحساب‭ ‬قنوات‭ ‬محلية‭ ‬وعربية،‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬بلدة‭ ‬حاصبيا‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حينها‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬شن‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬منشأة‭ ‬عسكرية‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬حاصبيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الضربة،‭ ‬تم‭ ‬تلقي‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬صحفيين‭ ‬أصيبوا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭. ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬قيد‭ ‬المراجعة‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬رأت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أنّ‭ ‬الغارة‭ ‬‮«‬شكّلت‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬هجوما‭ ‬متعمدا‭ ‬ضد‭ ‬مدنيين‭ ‬وجريمة‭ ‬حرب‭ ‬واضحة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تحققت‭ ‬من‭ ‬‮«‬معلومات‭.. ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كان‭ ‬يعلم،‭ ‬أو‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬الصحفيين‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفي‭ ‬المبنى‭ ‬المستهدف‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تجد‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬نشاطات‭ ‬قتالية‭ ‬أو‭ ‬عسكرية‭ ‬وقت‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬بمنأى‭ ‬عن‭ ‬التصعيد‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬وحقّقت‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬ومقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬من‭ ‬مأتم‭ ‬نجار،‭ ‬يظهر‭ ‬فيها‭ ‬نعشه‭ ‬ملفوفا‭ ‬براية‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الصفراء‭. ‬ونقلت‭ ‬عن‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحزب‭ ‬قولها‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مجرد‭ ‬مدني‮»‬‭ ‬و«ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬أنشطة‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‮»‬‭. ‬

واتهمت‭ ‬المنظمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بشنّ‭ ‬غارات‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬قذائف‭ ‬ملقاة‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬تشمل‭ ‬مجموعة‭ (‬ذخائر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباشر‭ ‬المشترك‭) ‬الأمريكية‭ ‬الصنع‮»‬‭. ‬وتُثبّت‭ ‬ذخائر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباشر‭ ‬المشترك،‭ ‬وفق‭ ‬البيان،‭ ‬على‭ ‬‮«‬القنابل‭ ‬التي‭ ‬تُلقى‭ ‬من‭ ‬الجو،‭ ‬وتسمح‭ ‬بتوجيهها‭ ‬نحو‭ ‬الهدف‭ ‬باستخدام‭ ‬إحداثيات‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬السلاح‭ ‬دقيقا‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬بضعة‭ ‬أمتار‮»‬‭. ‬

ووجدت‭ ‬المنظمة‭ ‬شظايا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الغارة،‭ ‬وراجعت‭ ‬صور‭ ‬شظايا‭ ‬جمعها‭ ‬مالك‭ ‬المنتجع،‭ ‬ووجدتها‭ ‬متطابقة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬توجيه‭ ‬ذخائر‭ ‬الهجوم‭ ‬المباشر‭ ‬المشترك،‭ ‬‮«‬من‭ ‬صنع‭ ‬وبيع‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬إنها‭ ‬وجدت‭ ‬بين‭ ‬الشظايا‭ ‬‮«‬جزءا‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬تشغيل‭ ‬مجموعة‭ ‬التوجيه،‭ ‬الذي‭ ‬يحرك‭ ‬الأجنحة،‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬رمزا‭ ‬رقميا،‭ ‬يحدد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬وودارد‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬راسلتها‭ ‬المنظمة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتلقى‭ ‬ردا‭ ‬منها‭ ‬بعد‭. ‬

وخلال‭ ‬التصعيد‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬تعرّض‭ ‬صحفيون‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬لاستهدافات‭ ‬إسرائيلية‭. ‬في‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬قتل‭ ‬مصور‭ ‬رويترز‭ ‬عصام‭ ‬عبدالله‭ ‬وأصيب‭ ‬ستة‭ ‬آخرون،‭ ‬بينهم‭ ‬مصورا‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كريستينا‭ ‬عاصي‭ ‬التي‭ ‬بترت‭ ‬ساقها‭ ‬اليمنى‭ ‬وديلان‭ ‬كولنز،‭ ‬جراء‭ ‬ضربتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬متتاليتين،‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وفي‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬قتلت‭ ‬مراسلة‭ ‬الميادين‭ ‬فرح‭ ‬عمر‭ ‬ومصورها‭ ‬ربيع‭ ‬المعماري‭ ‬والمتعاون‭ ‬معها‭ ‬حسين‭ ‬عقيل‭ ‬بينما‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬وأحصت‭ ‬منظمات‭ ‬تعنى‭ ‬بحقوق‭ ‬الصحفيين‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬مصورين‭ ‬وصحفيين‭ ‬آخرين‭ ‬يعملون‭ ‬لحساب‭ ‬قنوات‭ ‬ومنصات‭ ‬محلية‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬اسرائيلية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وضاحية‭ ‬بيروت‭ ‬الجنوبية،‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬

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