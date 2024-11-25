غزة.. عشرات الشهداء والمصابين بنيران إسرائيلية والأمطار تغمر خيام النازحين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬مواطنين‭ ‬استشهدوا،‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬تجمعا‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جباليا‭ ‬النزلة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأفادت‭ ‬المصادر‭: ‬‮«‬كما‭ ‬استشهد‭ ‬مواطنان،‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬كما‭ ‬قصفت‭ ‬مدفعية‭ ‬الاحتلال‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المنشية‭ ‬ومحيط‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬ومنطقة‭ ‬تل‭ ‬الزعتر‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالا‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬نقلت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬أربعة‭ ‬مواطنين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬عدد‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬لطيران‭ ‬الاحتلال‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مصبح‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭. ‬

كما‭ ‬نقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مسعفين‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬5‭ ‬جرحى‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬العودة‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬منازل‭ ‬المواطنين‭ ‬شمال‭ ‬المخيم‭. ‬

‭ ‬ووفق‭ ‬الوكالة،‭ ‬‮«‬تواصل‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬برا‭ ‬وبحرا‭ ‬وجوا،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬44‭ ‬ألفا‭ ‬و235‭ ‬مواطنا،‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬وإصابة‭ ‬104‭ ‬آلاف‭ ‬و638‭ ‬آخرين‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬استشهاد‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬أحدهما‭ ‬فتى‭. ‬وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬شهيدان‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬يعبد،‭ ‬الشهيد‭ ‬الطفل‭ ‬محمد‭ ‬ربيع‭ ‬حمارشة‭ (‬13‭ ‬عاما‭) ‬والشهيد‭ ‬أحمد‭ ‬محمود‭ ‬زيد‭ (‬20‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬وفا‭) ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬اقتحام‭ ‬لبلدة‭ ‬يعبد‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬جنين‭ ‬‮«‬اندلعت‭ ‬على‭ ‬اثرها‭ ‬مواجهات،‭ ‬أطلق‭ ‬خلالها‭ ‬الجنود‭ ‬الرصاص‭ ‬الحي‭... ‬بكثافة‭ ‬ومن‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬صوب‭ ‬الطفل‭ ‬حمارشة‭ ‬والشاب‭ ‬زيد‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬زعم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬جنوده‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬بعد‭ ‬إلقاء‭ ‬‮«‬عبوات‭ ‬ناسفة‮»‬‭ ‬نحوهم‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬وطأة‭ ‬العدوان‭ ‬الغاشم،‭ ‬ازدادت‭ ‬محنة‭ ‬النازحين‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬غمرت‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬خيامهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭.‬

وهطلت‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬مما‭ ‬أغرق‭ ‬خياما‭ ‬مصنوعة‭ ‬من‭ ‬البلاستيك‭ ‬والقماش‭ ‬يستخدمها‭ ‬النازحون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق،‭ ‬ومعظمهم‭ ‬نزح‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان‭. ‬

وقالت‭ ‬دائرة‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬خيمة‭ ‬إما‭ ‬جرفتها‭ ‬المياه‭ ‬أو‭ ‬تضررت‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬الشتوية،‭ ‬وناشدت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لتوفير‭ ‬الخيام‭ ‬للأسر‭ ‬النازحة‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬فيضانات‭ ‬الأمطار‭. ‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬وفقا‭ ‬لفرق‭ ‬التقييم‭ ‬الميداني‭ ‬الحكومية‭ ‬فإن‭ ‬نسبة‭ ‬81 % ‭ ‬من‭ ‬خيام‭ ‬النازحين‭ ‬أصبحت‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬للاستخدام،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تلف‭ ‬واهتراء‭ ‬110 , 000‭ ‬خيمة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬135 , 000‭ ‬خيمة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬واستبدال‭ ‬فوري‭ ‬عاجل‭ ‬نتيجة‭ ‬اهتراء‭ ‬هذه‭ ‬الخيام‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إن‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬تأثروا‭ ‬بالفيضانات‭ ‬الموسمية،‭ ‬وطالب‭ ‬الجهات‭ ‬المانحة‭ ‬بتوفير‭ ‬خيام‭ ‬وأماكن‭ ‬معيشة‭ ‬جديدة‭ ‬لحمايتهم‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬بداية‭ ‬أمطار‭ ‬الشتاء‭ ‬تعني‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭. ‬

وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭: ‬‮«‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬معرضون‭ ‬للخطر‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المعرضة‭ ‬للفيضانات‭... ‬والوضع‭ ‬سيزداد‭ ‬سوءا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬قطرة‭ ‬مطر‭ ‬وكل‭ ‬قنبلة‭ ‬وكل‭ ‬ضربة‮»‬‭. ‬