وزيرة السياحة: توقيع برنامج تنفيذي مشترك بين المملكة والإمارات محطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيرًة إلى ما تحظى به العلاقات بين البلدين الشقيقين من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأشارت إلى الدعم الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في الدفع بمسارات التعاون المشترك لآفاق أرحب، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تحقق المصالح المشتركة وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة توقيع وزيرة السياحة والسيد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين الشقيقين للأعوام 2024-2028، ضمن أعمال اللجنة البحرينية الإماراتية المشتركة في مملكة البحرين. وأكدت أهمية البرنامج التنفيذي كمحطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في القطاع السياحي، وتعزيز النمو المستدام في القطاع السياحي في المنطقة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ما يعزز مكانة البلدين كوجهات سياحية متميزة. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج التنفيذي يشمل محاور متعددة تهدف إلى الترويج المشترك للوجهات السياحية المتميزة التي يزخر بها كلا البلدين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات السياحية والفندقية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يعزز من تكامل الجهود المشتركة ويعمق العلاقات السياحية بين البلدين الشقيقين.
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