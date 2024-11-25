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وزيرة السياحة: توقيع برنامج تنفيذي مشترك بين المملكة والإمارات محطة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي

11/25/2024 7:06:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬جعفر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الراسخة‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيرًة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬رعايةٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخوه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬لآفاق‭ ‬أرحب،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬جديدة‭ ‬تحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬وتلبي‭ ‬طموحات‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬والسيد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬طوق‭ ‬المري،‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإماراتي،‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتعاون‭ ‬السياحي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬للأعوام‭ ‬2024‭-‬2028،‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الإماراتية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬كمحطة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬للتعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانة‭ ‬البلدين‭ ‬كوجهات‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭. ‬وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬يشمل‭ ‬محاور‭ ‬متعددة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الترويج‭ ‬المشترك‭ ‬للوجهات‭ ‬السياحية‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يزخر‭ ‬بها‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬السياحية‭ ‬والفندقية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تكامل‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬ويعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬السياحية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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