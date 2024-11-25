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توقيع إطار عمل مشترك للتعاون بين معهد الإدارة العامة ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي

11/25/2024 7:06:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬ورعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬توقيع‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬إطاراً‭ ‬للعمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬دائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬لموظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭. ‬وقد‭ ‬مثل‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الإطار‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمعهد،‭ ‬فيما‭ ‬مثل‭ ‬دائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬أحمد‭ ‬النقبي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحكومية‭.‬

وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك؛‭ ‬لما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬لمواصلة‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمنظومة‭ ‬العمل‭ ‬المؤسسي‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬وتطوير‭ ‬برامجه‭ ‬وخدماته‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التدريبية‭ ‬الفعلية،‭ ‬والمتغيرات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬أحمد‭ ‬النقبي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لدائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬دائرة‭ ‬التمكين‭ ‬الحكومي،‭ ‬بتطوير‭ ‬البرامج‭ ‬القيادية‭ ‬المقدمة‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجوانب‭ ‬المعرفية‭ ‬والعلمية‭ ‬لديهم‭. ‬

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