توقيع إطار عمل مشترك للتعاون بين معهد الإدارة العامة ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مدير عام معهد الإدارة العامة، عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ظل حرص ورعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأشارت إلى دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لمواصلة تطوير مسارات التعاون والتكامل المشترك بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك بمناسبة توقيع معهد الإدارة العامة إطاراً للعمل المشترك مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لبحث تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات تصميم وتطوير وتنفيذ برامج التدريب والتطوير لموظفي القطاع الحكومي. وقد مثل معهد الإدارة العامة في التوقيع على الإطار الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام للمعهد، فيما مثل دائرة التمكين الحكومي الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام الأكاديمية الحكومية.
وأكدت أهمية استمرار التعاون المشترك؛ لما في ذلك من ضرورة لمواصلة الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في كلا البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن معهد الإدارة العامة حريص على تصميم وتطوير برامجه وخدماته بما يواكب التطورات والاحتياجات التدريبية الفعلية، والمتغيرات المتسارعة في العمل الحكومي، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام الأكاديمية الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، حرص واهتمام دائرة التمكين الحكومي، بتطوير البرامج القيادية المقدمة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز الجوانب المعرفية والعلمية لديهم.
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