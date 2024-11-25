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ولي العهد رئيس الوزراء في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى البلاد اليوم

11/25/2024 7:06:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعلن‭ ‬ديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬أخيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبوظبي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يجري‭ ‬سموه‭ ‬خلالها‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬وجوانب‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتنموية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬رؤيتهما‭ ‬تجاه‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬للشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وينتهز‭ ‬ديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ليرحب‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنياً‭ ‬لسموه‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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