ولي العهد رئيس الوزراء في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى البلاد اليوم

ولي العهد رئيس الوزراء في مقدمة مستقبلي ولي عهد أبوظبي لدى وصوله إلى البلاد اليوم
التاريخ
11/25/2024 7:06:12 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يعلن ديوان ولي العهد أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله إلى البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري في زيارة رسمية لمملكة البحرين، يجري سموه خلالها مباحثات مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تتناول العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تعزز رؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة. وينتهز ديوان ولي العهد هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنياً لسموه طيب الإقامة في بلده مملكة البحرين.
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