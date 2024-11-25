رجل الأعمال رسول الجشي في ذمة الله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحـرين تودع أول صيدلاني أكاديمي في الخليج
كتبت مروة أحمد:
ودعت البحرين مسـاء أمس الاثنين الوجيه والسيـاسي رسول عبدالعلي الجشي، الذي كان أول صيدلاني أكاديمي في المملكة وفي الخليج، من شغف الشعـر والنثـر انتقل إلى مجال الصيدلة ليكون أول بحرينيًّا يمتهنها أكاديميًّا بعد أن درستها في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث التحق المرحوم الجشي بالدفعة الثالثة من المبتعثين للدراسة خارج المملكة وكان الوحيد بينهم الذي اختار تخصص الصيدلة لدراسته.
وتحدث المرحوم الجشي عن حبه للأدب والشعر والنثـر، إلا أن توجهه لدراسة الصيدلة كـان لغرض العلم بدافع خدمة البلد إلى جانب غيـاب البحرينيين في هذا القطاع كان عاملًا مؤثرًا في اختيار المرحوم الجشـي هذا التخصص، وحبه لخدمة الغـير كان من الأسباب التي دفعته الى دراسة هذا التخصص الذي يلعب دورًا مهما في ذلك.
وبيـن أروقة صيدلية مستشفى النعيم وقف المرحوم الجشـي بين الصيدلانيين الأجانب ليكون أول بحرينيًّا بينهم، ولم يدم طويلًا فيها حتى شق طريقه نحـو تـأسيس «صيدلية الجشـي» الواقعة على شارع المتنبي لتنضم إلى بقية الصيدليـات الموجودة في ذلك الوقت مثل «رويـان»، وصيدلية يوسف محمد حسين، وصيدلية عبدالنبي سبكار.
وفي لقـاء سـابق له أكد المرحوم شغفه بمهنة الصيدلة، حديثًا عن بداية مشواره داخل «صيدلية الجشـي»، حرص على تعزيز علاقة الصيدلي بالمريض من خلال تقديم النصائح له وشرح بعض الجوانب الصحية التي يحتاج اليها، وأكد خلال لقائه نجاحه في خلق علاقة مباشرة بين الصيدلي من جهة والمريض من جهة أخرى، لم يقتصر عمله على صرف الأدوية وإنما انطلق في شرائها وتوريدهـا في الصيدلية متحديًا الصعوبات التي كانت تواجه هذا القطاع في ذلك الوقت، وأشار إلى أحد المواقف التي طالمًا تكرر عنده في الصيدلية وهو طلبه للمريض بـأن ينتظر إلى حين ذهابه شخصيًّا لشراء الدواء وتزويده به.
لم يقتصر حبه للمجال لافتتاح «صيدلية الجشـي» بل امتد إلى أن يكون أحد المؤسسين لجمعية الصيادلة البحرينية، إلى جانب الصيدلة انخرط في العمل السيـاسي ليكون أحد أبرز مؤسسي جمعية التجمع القومي الديمقراطي في عام 2001 والتي مازالت تزاول عملها السياسي حتى الآن، كما تمكّن المرحوم الجشي لأن يكون أمينها العام عدّة دورات سـابقة، ومن التجمع القومي الديمقراطي ترأس المرحوم نـادي العروبة مُحافظًا بذلك على حُبه للأدب الذي امتزج بشغف الصيدلة.
والجدير بالذكر أن المرحوم الجشـي هو رجل أعمال، ويُعتبر أحد مُلاّك «مؤسسة الجشـي» التي تزاول نشاطها في مجال المنتجات الصيدلية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدّة صيدليات، كان أبرزها «صيدلية الجشـي».
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