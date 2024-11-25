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رجل الأعمال رسول الجشي في ذمة الله

11/25/2024 7:06:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البحـرين تودع أول صيدلاني أكاديمي في الخليج

كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


ودعت‭ ‬البحرين‭ ‬مسـاء‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الوجيه‭ ‬والسيـاسي‭ ‬رسول‭ ‬عبدالعلي‭ ‬الجشي،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬صيدلاني‭ ‬أكاديمي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وفي‭ ‬الخليج،‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬الشعـر‭ ‬والنثـر‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬الصيدلة‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬بحرينيًّا‭ ‬يمتهنها‭ ‬أكاديميًّا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬درستها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت،‭ ‬حيث‭ ‬التحق‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشي‭ ‬بالدفعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المبتعثين‭ ‬للدراسة‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬وكان‭ ‬الوحيد‭ ‬بينهم‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬تخصص‭ ‬الصيدلة‭ ‬لدراسته‭.‬

وتحدث‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشي‭ ‬عن‭ ‬حبه‭ ‬للأدب‭ ‬والشعر‭ ‬والنثـر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬توجهه‭ ‬لدراسة‭ ‬الصيدلة‭ ‬كـان‭ ‬لغرض‭ ‬العلم‭ ‬بدافع‭ ‬خدمة‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غيـاب‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬كان‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشـي‭ ‬هذا‭ ‬التخصص،‭ ‬وحبه‭ ‬لخدمة‭ ‬الغـير‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعته‭ ‬الى‭ ‬دراسة‭ ‬هذا‭ ‬التخصص‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭.‬

وبيـن‭ ‬أروقة‭ ‬صيدلية‭ ‬مستشفى‭ ‬النعيم‭ ‬وقف‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشـي‭ ‬بين‭ ‬الصيدلانيين‭ ‬الأجانب‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬بحرينيًّا‭ ‬بينهم،‭ ‬ولم‭ ‬يدم‭ ‬طويلًا‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬شق‭ ‬طريقه‭ ‬نحـو‭ ‬تـأسيس‭ ‬‮«‬صيدلية‭ ‬الجشـي‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬المتنبي‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬بقية‭ ‬الصيدليـات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬رويـان‮»‬،‭ ‬وصيدلية‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬حسين،‭ ‬وصيدلية‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سبكار‭.‬

وفي‭ ‬لقـاء‭ ‬سـابق‭ ‬له‭ ‬أكد‭ ‬المرحوم‭ ‬شغفه‭ ‬بمهنة‭ ‬الصيدلة،‭ ‬حديثًا‭ ‬عن‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬داخل‭ ‬‮«‬صيدلية‭ ‬الجشـي‮»‬،‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقة‭ ‬الصيدلي‭ ‬بالمريض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬النصائح‭ ‬له‭ ‬وشرح‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬اليها،‭ ‬وأكد‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬نجاحه‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الصيدلي‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والمريض‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬عمله‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬الأدوية‭ ‬وإنما‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬شرائها‭ ‬وتوريدهـا‭ ‬في‭ ‬الصيدلية‭ ‬متحديًا‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تواجه‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المواقف‭ ‬التي‭ ‬طالمًا‭ ‬تكرر‭ ‬عنده‭ ‬في‭ ‬الصيدلية‭ ‬وهو‭ ‬طلبه‭ ‬للمريض‭ ‬بـأن‭ ‬ينتظر‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ذهابه‭ ‬شخصيًّا‭ ‬لشراء‭ ‬الدواء‭ ‬وتزويده‭ ‬به‭.‬

لم‭ ‬يقتصر‭ ‬حبه‭ ‬للمجال‭ ‬لافتتاح‭ ‬‮«‬صيدلية‭ ‬الجشـي‮»‬‭ ‬بل‭ ‬امتد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬المؤسسين‭ ‬لجمعية‭ ‬الصيادلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الصيدلة‭ ‬انخرط‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬السيـاسي‭ ‬ليكون‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسي‭ ‬جمعية‭ ‬التجمع‭ ‬القومي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬تزاول‭ ‬عملها‭ ‬السياسي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬كما‭ ‬تمكّن‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشي‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬عدّة‭ ‬دورات‭ ‬سـابقة،‭ ‬ومن‭ ‬التجمع‭ ‬القومي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬ترأس‭ ‬المرحوم‭ ‬نـادي‭ ‬العروبة‭ ‬مُحافظًا‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬حُبه‭ ‬للأدب‭ ‬الذي‭ ‬امتزج‭ ‬بشغف‭ ‬الصيدلة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المرحوم‭ ‬الجشـي‭ ‬هو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال،‭ ‬ويُعتبر‭ ‬أحد‭ ‬مُلاّك‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬الجشـي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تزاول‭ ‬نشاطها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنتجات‭ ‬الصيدلية‭ ‬والمواد‭ ‬الغذائية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدّة‭ ‬صيدليات،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬‮«‬صيدلية‭ ‬الجشـي‮»‬‭.‬

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