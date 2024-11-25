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الوجيه فاروق المؤيد.. في رحاب الله

11/25/2024 7:06:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فقدت‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬رجالاتها‭ ‬الوجيه‭ ‬فاروق‭ ‬بن‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

ولد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬عام‭ ‬1944،‭ ‬وعاش‭ ‬طفولته‭ ‬في‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬الفاضل‮»‬،‭ ‬وينتمي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬تجارية‭ ‬معروفة‭.‬

وتخرج‭ ‬عام‭ ‬1966‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬لوبورو‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية،‭ ‬ولديه‭ ‬من‭ ‬الأبناء‭ ‬مشاعل‭ ‬ومحمد‭ ‬وهلا‭ ‬ويوسف‭.‬

كان‭ ‬والد‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد،‭ ‬الشيخ‭ ‬يوسف‭ ‬المؤيد،‭ ‬قد‭ ‬أسس‭ ‬مجموعة‭ ‬تجارية‭ ‬ناجحة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬توجهات‭ ‬فاروق‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬خلال‭ ‬طفولته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬تجارة‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عائلته‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬أنشطتها‭ ‬التجارية‭ ‬نحو‭ ‬مجالات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الأدوات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وقد‭ ‬أسهمت‭ ‬تلك‭ ‬الأسس‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬والده‭ ‬في‭ ‬نموه‭ ‬المهني،‭ ‬حيث‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬العائلية‭ ‬بعد‭ ‬تخرجه،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المجموعة‭ ‬التجارية‭ ‬العائلية‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭.‬

وقد‭ ‬شغل‭ ‬فاروق‭ ‬المؤيد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬تنفيذية‭ ‬وقيادية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والجمعيات‭ ‬ومجالس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬ترؤسه‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده،‭ ‬وشركة‭ ‬يوسف‭ ‬خليل‭ ‬المؤيد‭ ‬وأولاده‭ ‬العقارية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ومجمع‭ ‬البحرين‭ ‬للأسواق‭ ‬الحرة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج،‭ ‬وشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬القابضة،‭ ‬والجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬وبيت‭ ‬التمويل‭ ‬الوطني،‭ ‬ودار‭ ‬الوسط‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ (‬جريدة‭ ‬الوسط‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصبه‭ ‬رئيسا‭ ‬فخريا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬المؤيد‭ ‬الدولية،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭: ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية،‭ ‬وممثل‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭: ‬مؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬التجاري،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدة‭ ‬مناصب‭ ‬أخرى‭ ‬كمدير‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬البحريني‭ ‬السعودي،‭ ‬والمؤسسة‭ ‬العربية‭ ‬المصرفية،‭ ‬وشركة‭ ‬اتحاد‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬وإعادة‭ ‬التأمين،‭ ‬وبنك‭ ‬آسيا‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هونج‭ ‬كونج،‭ ‬وبنك‭ ‬انفستكورب،‭ ‬وبنك‭ ‬طيب،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭: ‬معهد‭ ‬السياسة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ - ‬جامعة‭ ‬هارفارد،‭ ‬ومركز‭ ‬الدراسات‭ ‬العربية‭ ‬المعاصرة‭ ‬جامعة‭ ‬جورج‭ ‬تاون‭ - ‬واشنطن،‭ ‬وكذلك‭ ‬عضويته‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وعضويته‭ ‬الفخرية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬روتاري‭ ‬المنامة‭.‬

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