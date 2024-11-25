ولي العهد رئيس الوزراء: العلاقات البحرينية الإماراتية تمثل نموذجا متقدما للعلاقات الأخوية والاستراتيجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقات البحرينية الإماراتية بنيت على أسسٍ صلبة تجسد وشائج الأخوة والتاريخ المشترك، وتمثل نموذجا متقدما للعلاقات الأخوية والاستراتيجية، مشيرًا سموه إلى أن أوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحظى على الدوام برعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لمواصلة تطويرها والدفع بها نحو فضاءاتٍ أشمل على كافة الصعد.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، بقصر القضيبية أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث رحب سموه بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأشاد بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تربط البلدين الشقيقين وما تشهده مساراتها من تقدمٍ وتطورٍ في كافة المجالات.
وقد نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها دوام التقدم والنماء، فيما حمّله صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نقل خالص تحيات سموه إلى أخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتمنياته لشعب دولة الإمارات الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرصٍ مستمر لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والدفع بها نحو آفاق أوسع، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والنماء.
هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مأدبة غداء تكريمًا لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق.
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