تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء :معرض الجواهر العربية ينطلق اليوم.. ومبيعات تصل إلى 69 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «البحرين للمجوهرات» يطرح أندر القطع من حول العالم
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تنطلق النسخة الثانية والثلاثين لمعرض الجواهر العربية اليوم بمركز البحرين العالمي للمعارض.
ويتوقع أن يحقق المعرض مبيعات بما يقارب 69 مليون دولار أمريكي. ومع تحقيق نسب مبيعات مرتفعة سنويا، يحرص العارضون الدوليون على المشاركة في النسخة التي تقام في البحرين لاستقطابها عددا أكبر من الزوار المحليين والخليجيين ومدخولا أكثر من حيث المبيعات، وهو ما يدفعهم إلى تقديم أحدث الساعات وقطع المجوهرات والإكسسوارات الفريدة التي يتم إعلانها لأول مرة.
وفي النسخة الأحدث لعام 2024، يتألق جناح مركز البحرين للمجوهرات، بعرض مجموعات فاخرة وفريدة من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة، بعد مسيرة طويلة امتدت لعقود من الزمن في التميز والعطاء بصناعة المجوهرات.
ويضم الجناح – الأكبر على الإطلاق- أبرز المجوهرات والقطع النادرة من مختلف دول العالم، والمصنوعة تحت إشراف وتصميم أبرز المصممين العالميين.
ويؤمن مركز البحرين للمجوهرات بأن جيل الشباب قادر على بذل مزيد من العطاء وحمل المسؤولية، وتقديم أفكار إبداعية تسهم في الحفاظ على مكانة المركز، وتعزيز مسيرته العريقة. ورسمت عائلة شيرازي منذ باكورة عملها مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية، التي ستشكل القاعدة لتجارتهم، تقوم على الجودة العالية وخدمة عملاء استثنائية وشغف التميز.
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