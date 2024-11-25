تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء :معرض الجواهر العربية ينطلق اليوم.. ومبيعات تصل إلى 69 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تنطلق‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬اليوم‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المعرض‭ ‬مبيعات‭ ‬بما‭ ‬يقارب‭ ‬69‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭. ‬ومع‭ ‬تحقيق‭ ‬نسب‭ ‬مبيعات‭ ‬مرتفعة‭ ‬سنويا،‭ ‬يحرص‭ ‬العارضون‭ ‬الدوليون‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقطابها‭ ‬عددا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬المحليين‭ ‬والخليجيين‭ ‬ومدخولا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبيعات،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يدفعهم‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬الساعات‭ ‬وقطع‭ ‬المجوهرات‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭. ‬

وفي‭ ‬النسخة‭ ‬الأحدث‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬يتألق‭ ‬جناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬بعرض‭ ‬مجموعات‭ ‬فاخرة‭ ‬وفريدة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬امتدت‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬في‭ ‬التميز‭ ‬والعطاء‭ ‬بصناعة‭ ‬المجوهرات‭.‬

ويضم‭ ‬الجناح‭ ‬ – الأكبر‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭- ‬أبرز‭ ‬المجوهرات‭ ‬والقطع‭ ‬النادرة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬والمصنوعة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬وتصميم‭ ‬أبرز‭ ‬المصممين‭ ‬العالميين‭.‬

ويؤمن‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬بأن‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬وحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬وتقديم‭ ‬أفكار‭ ‬إبداعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬المركز،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرته‭ ‬العريقة‭. ‬ورسمت‭ ‬عائلة‭ ‬شيرازي‭ ‬منذ‭ ‬باكورة‭ ‬عملها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الأساسية،‭ ‬التي‭ ‬ستشكل‭ ‬القاعدة‭ ‬لتجارتهم،‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬وخدمة‭ ‬عملاء‭ ‬استثنائية‭ ‬وشغف‭ ‬التميز‭.‬