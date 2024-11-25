مؤسسة الغذاء والدواء تطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

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- Khaberni) خبرني - أطلق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية، وخلال فعالية انطلاقة المشروع بين مهيدات أن المشروع يمثل فكرة ريادية نحو تقديم خدمة ورعاية صيدلانية مثلى وتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، ما يعزز السياحة العلاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن المشروع خطوة متقدمة باتجاه تعزيز دور مهنة الصيدلة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية وبما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية، مشيرا إلى خروج انطلاقة المشروع بتوصيات أبرزها استحداث برنامج تدريبي لخريجي كليات الصيدلة لتعزيز الدور الفعال للصيدلاني ضمن المنظومة الصحية وتدريب خريجي كليات الصيدلة على تطبيق المشروع في الصيدليات المجتمعية، كرؤية مشتركة مع ذوي الاختصاص والأكاديميين والنقابيين.
وشهدت فعاليات انطلاقة المشروع حضورا مميزا، بمشاركة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، وأعضاء الفريق المؤسس للدراسة الأولية للمشروع، والأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني، ونائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة فراس الحجي، وعضو مجلس نقابة الصيادلة محمد أبو عصب وعمداء كليات الصيدلة في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة وكوادر المؤسسة المعنية.
هذا وتضمنت الانطلاقة عرضا تعريفيا بالمشروع تناول خلاله ممثل الفريق المؤسس للمشروع، خبير إدارة الأدوية أحمد الرصاصي، أهمية تطبيق برامج MTM في الصيدليات المجتمعية، للحد من التفاعلات الدوائية الضارة لدى كبار السن، وزيادة التزام المرضى بأدويتهم، ما يُسهم في تحسين نتائج العلاج وخفض تكاليف الفواتير الصحية، لا سيما مع تعزيز تدريب الصيادلة والتعاون بين الحكومة وشركات التأمين، مما يمكن هذه البرامج من أن تصبح خدمة أساسية تساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في تطبيق خدمات إدارة العلاج الدوائي MTM ونتائجها الإيجابية، لافتا إلى أن الدراسات العالمية أظهرت مساهمة تطبيق هذه البرامج في تقليل دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 30%، والتزام المرضى بأدويتهم بنسبة تزيد عن 50%، وبالتالي تحسين جودة الحياة وتقليل تكاليف العلاج.
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