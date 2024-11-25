مؤسسة الغذاء والدواء تطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار محمود مهيدات مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية، وخلال فعالية انطلاقة المشروع بين مهيدات أن المشروع يمثل فكرة ريادية نحو تقديم خدمة ورعاية صيدلانية مثلى وتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، ما يعزز السياحة العلاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.





وأضاف، أن المشروع خطوة متقدمة باتجاه تعزيز دور مهنة الصيدلة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية وبما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية، مشيرا إلى خروج انطلاقة المشروع بتوصيات أبرزها استحداث برنامج تدريبي لخريجي كليات الصيدلة لتعزيز الدور الفعال للصيدلاني ضمن المنظومة الصحية وتدريب خريجي كليات الصيدلة على تطبيق المشروع في الصيدليات المجتمعية، كرؤية مشتركة مع ذوي الاختصاص والأكاديميين والنقابيين.





وشهدت فعاليات انطلاقة المشروع حضورا مميزا، بمشاركة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، وأعضاء الفريق المؤسس للدراسة الأولية للمشروع، والأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني، ونائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة فراس الحجي، وعضو مجلس نقابة الصيادلة محمد أبو عصب وعمداء كليات الصيدلة في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة وكوادر المؤسسة المعنية.





هذا وتضمنت الانطلاقة عرضا تعريفيا بالمشروع تناول خلاله ممثل الفريق المؤسس للمشروع، خبير إدارة الأدوية أحمد الرصاصي، أهمية تطبيق برامج MTM في الصيدليات المجتمعية، للحد من التفاعلات الدوائية الضارة لدى كبار السن، وزيادة التزام المرضى بأدويتهم، ما يُسهم في تحسين نتائج العلاج وخفض تكاليف الفواتير الصحية، لا سيما مع تعزيز تدريب الصيادلة والتعاون بين الحكومة وشركات التأمين، مما يمكن هذه البرامج من أن تصبح خدمة أساسية تساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في تطبيق خدمات إدارة العلاج الدوائي MTM ونتائجها الإيجابية، لافتا إلى أن الدراسات العالمية أظهرت مساهمة تطبيق هذه البرامج في تقليل دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 30%، والتزام المرضى بأدويتهم بنسبة تزيد عن 50%، وبالتالي تحسين جودة الحياة وتقليل تكاليف العلاج.