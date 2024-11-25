المجلس الأوروبي يعتمد دعما بقيمة 8ر13 مليون دولار لصالح القوات المسلحة الأردنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 25 - 11 (كونا) -- اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الاثنين دعما في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 25ر13 مليون يورو (حوالي 8ر13 مليون دولار) للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز قدرتها على ضمان استقرار البلاد في ظل الأوضاع الاقليمية المتقلبة.
وقال المجلس في بيان إن التدبير سيسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية لزيادة قدرتها على ضمان استقرار الأردن وأمنه الوطني وحماية السكان المدنيين وذلك مع السياق الإقليمي المتقلب بشكل متزايد.
وأضاف البيان أن التدبير سيدعم بشكل ملموس قيادات القوات المسلحة الأردنية في الشمال والشرق بأنظمة الكشف والرد وأنظمة المراقبة والاستطلاع بالإضافة إلى معدات التنقل والهندسة.
وبين أن هذا القرار يعد تعبيرا عن الشراكة المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجالات الأمن والدفاع موضحا ان الاردن "يعد شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء نظرا لدوره المهم في استقرار المنطقة كصوت للوسطية والسلام". (النهاية)
أ ر ن / م ع ح ع
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