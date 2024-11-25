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المجلس الأوروبي يعتمد دعما بقيمة 8ر13 مليون دولار لصالح القوات المسلحة الأردنية

11/25/2024 2:52:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 25 - 11 (كونا) -- اعتمد المجلس الأوروبي اليوم الاثنين دعما في إطار آلية السلام الأوروبية بقيمة 25ر13 مليون يورو (حوالي 8ر13 مليون دولار) للقوات المسلحة الأردنية لتعزيز قدرتها على ضمان استقرار البلاد في ظل الأوضاع الاقليمية المتقلبة.
وقال المجلس في بيان إن التدبير سيسهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية لزيادة قدرتها على ضمان استقرار الأردن وأمنه الوطني وحماية السكان المدنيين وذلك مع السياق الإقليمي المتقلب بشكل متزايد.
وأضاف البيان أن التدبير سيدعم بشكل ملموس قيادات القوات المسلحة الأردنية في الشمال والشرق بأنظمة الكشف والرد وأنظمة المراقبة والاستطلاع بالإضافة إلى معدات التنقل والهندسة.
وبين أن هذا القرار يعد تعبيرا عن الشراكة المتزايدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجالات الأمن والدفاع موضحا ان الاردن "يعد شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء نظرا لدوره المهم في استقرار المنطقة كصوت للوسطية والسلام". (النهاية)

أ ر ن / م ع ح ع




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