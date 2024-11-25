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رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لحظر الأسلحة عن الحوثيين

11/25/2024 2:52:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 25 – 11 (كونا) -- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الامن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والسفير الامريكي ستيفين فاجن لبحث الدعم الامريكي المطلوب للاقتصاد اليمني وتحسين الاوضاع المعيشية والحد من التداعيات الانسانية لهجمات ميليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
واعرب العليمي عن تقديره لمواقف الولايات المتحدة بجانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتدخلاتها الانسانية والتنموية في مختلف المجالات.
وشدد على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
من جانبه استعرض ليندركيغ المتغيرات الاقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الامريكية اضافة الى اتصالاته الاخيرة لخفض التصعيد والخيارات المطروحة لدفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة. (النهاية)

س ن ص / م م ج




MENAFN25112024000071011013ID1108924293

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