رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود لحظر الأسلحة عن الحوثيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 25 – 11 (كونا) -- أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الامن بشأن حظر تصدير الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي للمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ والسفير الامريكي ستيفين فاجن لبحث الدعم الامريكي المطلوب للاقتصاد اليمني وتحسين الاوضاع المعيشية والحد من التداعيات الانسانية لهجمات ميليشيات الحوثي على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
واعرب العليمي عن تقديره لمواقف الولايات المتحدة بجانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتدخلاتها الانسانية والتنموية في مختلف المجالات.
وشدد على تمسك المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
من جانبه استعرض ليندركيغ المتغيرات الاقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الامريكية اضافة الى اتصالاته الاخيرة لخفض التصعيد والخيارات المطروحة لدفع الميليشيات الحوثية للتعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لاطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة. (النهاية)
س ن ص / م م ج
MENAFN25112024000071011013ID1108924293
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