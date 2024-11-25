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مسؤول أممي: يجب التعامل مع غزة والضفة الغربية كأساس لدولة فلسطينية مستقلة

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 25 - 11 (كونا) -- شدد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مهند هادي اليوم الاثنين على وجوب التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية بشكل موحد كأساس لدولة فلسطينية مستقلة.
جاء ذلك في كلمة هادي عبر الاتصال المرئي أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأكد هادي الحاجة إلى إيقاف إطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى وتقديم الدعم المنقذ للحياة بأمان وضمان سلامة وأمن المدنيين على المدى الطويل مشيرا إلى أن "الرعب في غزة لا يزال مستمرا من دون نهاية في الأفق" مع اقتراب فصل الشتاء لاسيما في الأسابيع الأخيرة حيث كثف جيش الاحتلال عملياته المدمرة في شمال غزة ما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا بشكل متكرر ومثير للقلق.
وأضاف نائب منسق الأمم المتحدة انه "بالإضافة إلى المذابح اليومية نستمر في مشاهدة النزوح والدمار بما في ذلك البنية التحتية المدنية" موضحا أن "تسليم المساعدات الحيوية في جميع أنحاء غزة متوقف تماما وبقاء مليوني شخص على قيد الحياة على المحك".
وطالب الاحتلال بالإيفاء بالتزاماته بتسهيل المرور السريع غير المقيد للاغاثة الإنسانية إلى غزة وفي جميع أنحائها.
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية شدد منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن العنف استمر هناك أيضا بمعدل ينذر بالخطر حيث "تتكشف ديناميكية خطيرة بشكل متزايد".
وحذر من أنه إذا نجحت القوى التي تسعى إلى تقويض حل الدولتين فإن "انهيار المبادئ والهياكل المؤسسية ذات الصلة سيكون له تأثير مضاعف يمكن أن ينتشر إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط" منبها إلى أن الاحتلال واصل أيضا تقدمه في بناء المستوطنات وسياسته المتمثلة في إخلاء وهدم المباني المملوكة للفلسطينيين.
وتطرق المسؤول الأممي إلى الوضع في لبنان مؤكدا أن الوضع لا يزال "خطرا جدا" في جميع أنحاء المنطقة.
وشدد على أن مستقبلا أكثر سلاما وأمانا في المنطقة يتطلب دعما متجددا من المجتمع الدولي وخاصة من المنطقة لخلق الظروف المواتية لتكون الدبلوماسية فعالة مرحبا بالجهود الدبلوماسية الحالية للتوصل إلى إيقاف للأعمال العدائية وقبول إيقاف إطلاق النار على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (1701). (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع




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