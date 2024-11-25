انطلاق معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سعود العجمي (حدث مصور)
الدوحة - 25 - 11 (كونا) -- وسط حضور كبير من المهتمين بالسياحة والسفر انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض
قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويسعى معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2024 الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تعزيز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة للسياحة والسفر ما يعزز صناعة السياحة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويشارك في المعرض ممثلون عن قطاع السياحة من عدة دول حيث تعرض أشهر وجهات السفر والفنادق والوجهات السياحية
والترفيهية والرحلات الثقافية وغيرها. (النهاية)
س س س / م م ج
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