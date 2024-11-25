الكويت تدين تشريعات الاحتلال بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 25 - 11 (كونا) -- دانت دولة الكويت اليوم الاثنين بشدة التشريع الجائر الصادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة القتها الملحق الدبلوماسي رزان الديحاني في الدورة الاستثنائية الثامنة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المخصصة لدعم "الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الديحاني إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتشريع الجائر الصادر من قبل القوة القائمة بالاحتلال بحظر عمل وكالة الامم المتحدة الاونروا بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن دولة الكويت تؤكد على استمرارها في دعم منظمة الامم المتحدة وسائر وكالاتها بما في ذلك وكالة الأونروا مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لنظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف الذي تعتبر وكالة الأونروا "جزءا لا يتجزأ منه".
كما أشارت الديحاني الى ان دولة الكويت تعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد مخططات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأونروا وجهودها في مساعدة الفلسطينيين.
وعقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب مجموعة من الدول من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وذلك بدافع دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا. (النهاية)
م ع / م م ج
MENAFN25112024000071011013ID1108924289
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