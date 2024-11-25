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الكويت تدين تشريعات الاحتلال بحظر عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 11 (كونا) -- دانت دولة الكويت اليوم الاثنين بشدة التشريع الجائر الصادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة القتها الملحق الدبلوماسي رزان الديحاني في الدورة الاستثنائية الثامنة للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) المخصصة لدعم "الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت الديحاني إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتشريع الجائر الصادر من قبل القوة القائمة بالاحتلال بحظر عمل وكالة الامم المتحدة الاونروا بالاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن دولة الكويت تؤكد على استمرارها في دعم منظمة الامم المتحدة وسائر وكالاتها بما في ذلك وكالة الأونروا مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لنظام الحوكمة العالمي متعدد الأطراف الذي تعتبر وكالة الأونروا "جزءا لا يتجزأ منه".
كما أشارت الديحاني الى ان دولة الكويت تعتبر هذا التشريع جزءا من سلسلة انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرارات الدولية مطالبة المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم ضد مخططات الاحتلال الهادفة إلى القضاء على الأونروا وجهودها في مساعدة الفلسطينيين.
وعقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب مجموعة من الدول من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وذلك بدافع دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا. (النهاية)

م ع / م م ج




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