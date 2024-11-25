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العاهل البحريني: نعتز بعلاقاتنا الأخوية الوثيقة مع الإمارات

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 25 - 11 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الاثنين اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها الشقيق والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها بمختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن ذلك جاء خلال استقبال ملك البحرين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بمناسبة زيارته الى المملكة لعقد اجتماع الدورة ال12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وأشاد الملك بعمق العلاقات البحرينية - الاماراتية المتجذرة والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تجمعهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك مثنيا على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.
كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف.
من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن زايد عن بالغ الاعتزاز بدور العاهل البحريني وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عرى التعاون الأخوي بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات. (النهاية)

خ ن ع / ر ج




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