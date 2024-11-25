العاهل البحريني: نعتز بعلاقاتنا الأخوية الوثيقة مع الإمارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 25 - 11 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الاثنين اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها الشقيق والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها وتنميتها بمختلف المجالات انطلاقا من الأواصر التاريخية المتينة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن ذلك جاء خلال استقبال ملك
البحرين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بمناسبة زيارته الى المملكة لعقد اجتماع الدورة ال12 للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وأشاد الملك بعمق العلاقات البحرينية - الاماراتية المتجذرة والتي تشكل نموذجا متميزا ومثالا يحتذى للعلاقة بين الأشقاء الذين تجمعهم روابط الأخوة ووحدة الرؤى والمواقف والمصير المشترك مثنيا على النتائج الطيبة والمثمرة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة وما حققته من منجزات على صعيد تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم أوجه التعاون الثنائي والتكامل والتنسيق الأخوي في مختلف الجوانب التي تلبي تطلعات البلدين والشعبين وتحقق مصالحهما المشتركة.
كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل لدولة الإمارات ومواقفها المشرفة تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف المراحل والظروف.
من جانبه عبر الشيخ عبدالله بن زايد عن بالغ الاعتزاز بدور العاهل البحريني وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عرى التعاون الأخوي بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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