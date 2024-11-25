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الولايات المتحدة: المناقشات التي أجراها مبعوثنا الخاص بشأن لبنان كانت بناءة

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الاثنين إن المناقشات التي أجراها المبعوث الخاص الأمريكي اوموس هوكشتاين خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين في لبنان والاحتلال الإسرائيلي "كانت بناءة".
وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق" معبرا عن الاعتقاد بأن "مسار هذا الاتفاق يسير في اتجاه إيجابي للغاية".
وأشار إلى ان الاتفاق لا يزال قيد الإنجاز موضحا أنه "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل حتى نتمكن من تحقيق إيقاف اطلاق النار الذي كنا نعمل من أجله".
وامتنع عن التعليق على التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان عن ايقاف اطلاق النار لمدة 60 يوما لافتا إلى أنه "لن يكون من الحكمة أن أدخل في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة بالذات".
وأضاف "لا يتم التفاوض على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء" مجددا التشديد على أن "هذه المحادثات مستمرة".
وبين كيربي "اعتقد أننا وصلنا إلى نقطة قريبة" من التوصل لاتفاق غير انه أعاد التأكيد "لم نصل إلى هناك بعد" مشددا على أنه "لن يتم فعل إعلان أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء". (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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