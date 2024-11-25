الولايات المتحدة: المناقشات التي أجراها مبعوثنا الخاص بشأن لبنان كانت بناءة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 25 - 11 (كونا) -- قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الامن القومي الأمريكي جون كيربي اليوم الاثنين إن المناقشات التي أجراها المبعوث الخاص الأمريكي اوموس هوكشتاين خلال الأسبوع الماضي مع مسؤولين في لبنان والاحتلال الإسرائيلي "كانت بناءة".
وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق" معبرا عن الاعتقاد بأن "مسار هذا الاتفاق يسير في اتجاه إيجابي للغاية".
وأشار إلى ان الاتفاق لا يزال قيد الإنجاز موضحا أنه "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل حتى نتمكن من تحقيق إيقاف اطلاق النار الذي كنا نعمل من أجله".
وامتنع عن التعليق على التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ستعلنان عن ايقاف اطلاق النار لمدة 60 يوما لافتا إلى أنه "لن يكون من الحكمة أن أدخل في الكثير من التفاصيل في هذه المرحلة بالذات".
وأضاف "لا يتم التفاوض على أي شيء حتى يتم التفاوض على كل شيء" مجددا التشديد على أن "هذه المحادثات مستمرة".
وبين كيربي "اعتقد أننا وصلنا إلى نقطة قريبة" من التوصل لاتفاق غير انه أعاد التأكيد "لم نصل إلى هناك بعد" مشددا على أنه "لن يتم فعل إعلان أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء". (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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