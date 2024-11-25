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انطلاق اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في (فيوجي) الإيطالية

11/25/2024 2:52:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع لمناقشة أبرز القضايا الدولية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر بالإضافة الى الحرب في اوكرانيا.
وقالت المجموعة في بيان إن جدول الاجتماع الوزاري الذي يمتد ليومين في مدينة (فيوجي) الإيطالية سيركز على القضايا الرئيسية التي تشغل المجتمع الدولي من أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية التفاقمة في غزة والوضع في لبنان وأمن البحر الأحمر والحاجة إلى تعزيز أفق سياسي مستدام يضمن السلام والأمن في المنطقة وفق رؤية "شعبين ودولتين".
وتشهد الجلسة الثانية للاجتماعات نقاشات مكثفة حول الاستقرار في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية وهم كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أكدت المجموعة برئاسة إيطاليا دعمها الكامل لكييف عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا بهدف "تحقيق سلام شامل وعادل ودائم".
وفي هذا الصدد أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في الفترة من 10 إلى 11 يوليو 2025.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للتوازنات السياسية والتجارة العالمية وفقا لما جاء في بيان المجموعة.
ويأتي اجتماع مجموعة السبع هذا في ظل تحديات دولية متزايدة تتطلب تعاونا مشتركا لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)

م ع / ح م ف




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