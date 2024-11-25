انطلاق اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في (فيوجي) الإيطالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 25 - 11 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع لمناقشة أبرز القضايا الدولية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر بالإضافة الى الحرب في اوكرانيا.
وقالت المجموعة في بيان إن جدول الاجتماع الوزاري الذي يمتد ليومين في مدينة (فيوجي) الإيطالية سيركز على القضايا الرئيسية التي تشغل المجتمع الدولي من أبرزها الوضع في الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية التفاقمة في غزة والوضع في لبنان وأمن البحر الأحمر والحاجة إلى تعزيز أفق سياسي
مستدام يضمن السلام والأمن في المنطقة وفق رؤية "شعبين ودولتين".
وتشهد الجلسة الثانية للاجتماعات نقاشات مكثفة حول الاستقرار في الشرق الأوسط بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية وهم كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا أكدت المجموعة برئاسة إيطاليا دعمها الكامل لكييف عسكريا وسياسيا واقتصاديا وماليا بهدف "تحقيق سلام شامل وعادل ودائم".
وفي هذا الصدد أعلنت إيطاليا أنها ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في الفترة من 10 إلى 11 يوليو 2025.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء أيضا الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية للتوازنات السياسية والتجارة العالمية وفقا لما جاء في بيان المجموعة.
ويأتي اجتماع مجموعة السبع هذا في ظل تحديات دولية متزايدة تتطلب تعاونا مشتركا لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. (النهاية)
م ع / ح م ف
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