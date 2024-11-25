ارتفاع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 75.30 دولار للبرميل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6 بالمئة الأسبوع الماضي.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا لتصل إلى 75.30 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا لتصل إلى 71.38 دولار للبرميل.
وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية أيلول الماضي، وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من تشرين الثاني الحالي.-(بترا)
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