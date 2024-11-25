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ارتفاع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 75.30 دولار للبرميل

11/25/2024 2:50:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في أسبوعين، اليوم الاثنين، في أعقاب مكاسب بنسبة 6 بالمئة الأسبوع الماضي.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتًا لتصل إلى 75.30 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتًا لتصل إلى 71.38 دولار للبرميل.


وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية أيلول الماضي، وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من تشرين الثاني الحالي.-(بترا)

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