اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطية

أقرّ مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد، اعتماد مادة الكاشف الخاص بمادة الكاز لضمان جودة المشتقات النفطية وتطابقها مع المواصفات المعتمدة، والتمكّن من كشف أي عيوب أو محاولة تلاعب أو خلط بين مادة الكاز وأنواع السولار المستخدمة في السوق المحلي (يورو 3، يورو 5، الديزل المحلي).



وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن قرار المجلس الذي جاء ضمن جلسة مفتوحة بمشاركة المعنيين في قطاع النفط ومشتقاته، يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتوحيد الجهود وبناء الثقة والتشاركية مع الجهات المعنية في القطاع، وبما يضمن المحافظة على جودة المشتقات النفطية، والتأكد من التزام المرخص له بالتكرير والتوزيع بطريقة استخدام الكاشف المحددة من قبل الهيئة وحسب التشريعات النافذة.



مؤكداً استمرار الهيئة بتنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية المكثفة على جميع محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات ومراكز توزيع اسطوانات الغاز والغاز المركزي العاملة بمختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتوفير مختلف المشتقات البترولية بحسب المواصفات المعتمدة والسعر المعلّن ومراعاة شروط السلامة العامة وكفاية المخزون. والالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة حسب الاختصاص، ومواصلة التنسيق مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة بمختلف الظروف خاصة خلال فصل الشتاء.



وشمل الاجتماع المفتوح استعراض تجربة عملية باستخدام مادة الكاشف (الكاز) حيث كانت النتائج متطابقة من النواحي الفنية والمخبرية.

وشارك في الاجتماع عدد من المعنيين في شركة مصفاة البترول الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والشركات التسويقية المرخصة (جوبترول، المناصير، توتال) ومدير برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن وعدد من المعنيين في البرنامج والمختصين في الهيئة.