اعتماد مادة الكاشف الخاص بالكاز لضمان جودة المشتقات النفطية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أقرّ مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد، اعتماد مادة الكاشف الخاص بمادة الكاز لضمان جودة المشتقات النفطية وتطابقها مع المواصفات المعتمدة، والتمكّن من كشف أي عيوب أو محاولة تلاعب أو خلط بين مادة الكاز وأنواع السولار المستخدمة في السوق المحلي (يورو 3، يورو 5، الديزل المحلي).
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن قرار المجلس الذي جاء ضمن جلسة مفتوحة بمشاركة المعنيين في قطاع النفط ومشتقاته، يهدف إلى تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتوحيد الجهود وبناء الثقة والتشاركية مع الجهات المعنية في القطاع، وبما يضمن المحافظة على جودة المشتقات النفطية، والتأكد من التزام المرخص له بالتكرير والتوزيع بطريقة استخدام الكاشف المحددة من قبل الهيئة وحسب التشريعات النافذة.
مؤكداً استمرار الهيئة بتنفيذ الجولات التفتيشية والرقابية المكثفة على جميع محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات ومراكز توزيع اسطوانات الغاز والغاز المركزي العاملة بمختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامها بتوفير مختلف المشتقات البترولية بحسب المواصفات المعتمدة والسعر المعلّن ومراعاة شروط السلامة العامة وكفاية المخزون. والالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة حسب الاختصاص، ومواصلة التنسيق مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة، لضمان استمرارية تزويد الخدمة بمختلف الظروف خاصة خلال فصل الشتاء.
وشمل الاجتماع المفتوح استعراض تجربة عملية باستخدام مادة الكاشف (الكاز) حيث كانت النتائج متطابقة من النواحي الفنية والمخبرية.
وشارك في الاجتماع عدد من المعنيين في شركة مصفاة البترول الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والشركات التسويقية المرخصة (جوبترول، المناصير، توتال) ومدير برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن وعدد من المعنيين في البرنامج والمختصين في الهيئة.
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