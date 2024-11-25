محمد صلاح يوجه رسالة جديدة صادمة لجماهير ليفربول (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة صادمة جديدة إلى جماهير ناديه، التي تأمل أن تدخل إدارة "الريدز" معه في مفاوضات عاجلة من أجل تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.
صلاح يقترب من الدخول في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقّعه في أواخر يونيو 2022؛ ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أندية خارج إنجلترا بشأن انتقال مجاني في الصيف المقبل عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير.
وساهم صلاح في انتصار ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.
وسجل صلاح آخر هدفين في المباراة ليمنح فريقه الفوز والابتعاد بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الذي خسر أمام توتنهام بنتيجة 4-0.
ومع كل هذا التألق ولكن يبدو أن إدارة ليفربول تتجاهل تماماً تجديد عقد اللاعب، رغم التقارير التي أكدت أن الإدارة تسعى بالفعل لهذا الأمر.
وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "ذا أتليتك"، اليوم الاثنين: "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر، ولم أتلقَ أي عروض للبقاء في ليفربول، لذا من المحتمل أن أكون خارج النادي أكثر مما أكون داخله".
وأضاف: "كما تعلم، لقد كنت في النادي لسنوات عديدة، لا يوجد نادٍ مثل ليفربول، لكن في النهاية، الأمر ليس بيدي. كما قلت سابقًا، نحن في ديسمبر ولم أستلم أي شيء بعد بشأن مستقبلي".
وتابع: "أحب الجماهير، والجماهير تحبني، في النهاية، الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير. لننتظر ونرى. بالطبع".
وأعرب صلاح عن شعوره بالإحباط وخيبة الأمل بسبب ما يحدث معه، موضحاً: "هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم، لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط، وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضًا، أنا محبط ولكن سنرى".
وترغب العديد من الأندية في ضم صلاح مجاناً بعد نهاية عقده مع ليفربول، فهناك أكثر من فريق سعودي يرغب في استقطاب النجم المصري؛ إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو الهلال الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.
وأوضح صلاح: "لا أريد التحدث عن المسائل التعاقدية مع أندية أخرى، أنا أركز مع ليفربول الآن، أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".
وشدد: "أنا لاعب محترف، يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".
واختتم: "أبذل قصارى جهدي؛ لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".
ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفاً، بينما صنع 10.
وفي 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفاً، وصنع 97 هدفاً.
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