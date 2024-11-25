محمد صلاح يوجه رسالة جديدة صادمة لجماهير ليفربول (فيديو)

وجه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، رسالة صادمة جديدة إلى جماهير ناديه، التي تأمل أن تدخل إدارة "الريدز" معه في مفاوضات عاجلة من أجل تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.



صلاح يقترب من الدخول في الأشهر الستة الأخيرة من العقد الذي وقّعه في أواخر يونيو 2022؛ ما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أندية خارج إنجلترا بشأن انتقال مجاني في الصيف المقبل عند فتح نافذة الانتقالات الشتوية في الأول من يناير.



وساهم صلاح في انتصار ليفربول على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ12 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء أمس الأحد.

وسجل صلاح آخر هدفين في المباراة ليمنح فريقه الفوز والابتعاد بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي الذي خسر أمام توتنهام بنتيجة 4-0.



ومع كل هذا التألق ولكن يبدو أن إدارة ليفربول تتجاهل تماماً تجديد عقد اللاعب، رغم التقارير التي أكدت أن الإدارة تسعى بالفعل لهذا الأمر.

وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "ذا أتليتك"، اليوم الاثنين: "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر، ولم أتلقَ أي عروض للبقاء في ليفربول، لذا من المحتمل أن أكون خارج النادي أكثر مما أكون داخله".

وأضاف: "كما تعلم، لقد كنت في النادي لسنوات عديدة، لا يوجد نادٍ مثل ليفربول، لكن في النهاية، الأمر ليس بيدي. كما قلت سابقًا، نحن في ديسمبر ولم أستلم أي شيء بعد بشأن مستقبلي".



وتابع: "أحب الجماهير، والجماهير تحبني، في النهاية، الأمر ليس بيدي أو بيد الجماهير. لننتظر ونرى. بالطبع".



وأعرب صلاح عن شعوره بالإحباط وخيبة الأمل بسبب ما يحدث معه، موضحاً: "هل أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتلق العرض المناسب من ليفربول؟ بالطبع نعم، لن أعتزل قريبًا، لذا فأنا ألعب كرة القدم فقط، وأحاول الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وربما دوري أبطال أوروبا أيضًا، أنا محبط ولكن سنرى".

وترغب العديد من الأندية في ضم صلاح مجاناً بعد نهاية عقده مع ليفربول، فهناك أكثر من فريق سعودي يرغب في استقطاب النجم المصري؛ إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد أو الهلال الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2025.



وأوضح صلاح: "لا أريد التحدث عن المسائل التعاقدية مع أندية أخرى، أنا أركز مع ليفربول الآن، أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، وسألعب في أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة".



وشدد: "أنا لاعب محترف، يمكن للجميع رؤية ما أقدمه في الملعب".

واختتم: "أبذل قصارى جهدي؛ لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل شيء لنفسي وللنادي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك".



ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 12 هدفاً، بينما صنع 10.

وفي 367 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 223 هدفاً، وصنع 97 هدفاً.