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قمة لا تحتمل فقدان النقاط بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

11/25/2024 2:50:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - لا يوجد مجال أمام بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، لفقدان المزيد من النقاط، عندما يلتقيان مساء اليوم على أرض الأول، ضمن الجولة الخامسة بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويحتل بايرن ميونيخ المركز السابع عشر في جدول الترتيب، بعدما حصد ست نقاط فقط في أول أربع مباريات خلال هذه النسخة، في المقابل فإن سان جيرمان حصد أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات ويتواجد في المركز الخامس والعشرين.
ويدخل بايرن ميونيخ المباراة بعدما حقق ستة انتصارات متتالية في جميع البطولات، في رد فعل قوي للفريق الذي يدربه فنسان كومباني بعد الخسارة 1-4 أمام برشلونة يوم 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وستكون معنويات بايرن مرتفعة بعدما حقق الفوز في آخر مبارياته على أوجسبورج بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، وتصدره للدوري الألماني "بوندسليجا" بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، حيث يسعى الفريق لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي.
وحقق بايرن نتائج رائعة في الدوري الألماني، فلم يخسر في أي لقاء، وحقق تسعة انتصارات وتعادلين في 11 مباراة خاضها حتى الآن، ولكن الفريق يعاني في دوري الأبطال حيث تلقى هزيمتين أمام أستون فيلا وبرشلونة.
واستعاد الفريق توازنه في دوري الأبطال بعدما تغلب على بنفيكا بهدف نظيف في آخر مبارياته بالبطولة، ومع ذلك يتعين على الفريق أن يقديم عرضا قويا عندما يواجه باريس سان جيرمان على أرضه ووسط جماهيره.
ويملك بايرن رقما إيجابيا أمام الفرق الفرنسية التي تزور ملعبه، حيث خاض 18 مباراة أمام فرق فرنسية على أرضه، واستطاع الفوز في 12 مباراة.
وحقق بايرن 12 انتصارا في آخر 14 مباراة جمعته بفريق فرنسي، كما فاز الفريق في 22 مباراة من آخر 27 مباراة خاضها الفريق على أرضه بدوري أبطال أوروبا، وكانت آخر مباراة خسرها بايرن على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بدور الثمانية من نسخة 2020-2021.
في المقابل، خسر باريس سان جيرمان في مباراتي دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في نسخة 2022-2023 أمام بايرن، كما أن الفريق خسر بهدف نظيف في نهائي البطولة القارية في 2020.
ولكن سان جيرمان يدخل اللقاء بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بعدما حقق الفوز على تولوز بثلاثية نظيفة يوم الجمعة، حيث حصد الفريق نقطته رقم 32 من 12 مباراة خاضها الفريق بالدوري، ليواصل اعتلاءه صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه.
ويسعى سان جيرمان خلال هذه المباراة لاستعادة توازنه في البطولة الأوروبية بعدما خسر آخر مباراة خاضها أمام أتلتيكو مدريد 1-2 بداية الشهر الحالي، كما خسر الفريق أمام آرسنال وتعادل مع أيندهوفن في هذه النسخة من البطولة.
ويقبع سان جيرمان في المركز الـ25 بعد حصده لأربع نقاط من أربع مباريات، كما أن الفريق يعاني هجوميا حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط.
وحقق سان جيرمان انتصارا وحيدا فقط في آخر سبع مواجهات زار فيها فرقا ألمانية، بينما خسر ثماني مرات في 15 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية، كما حقق سان جيرمان 15 انتصارا فقط من آخر 37 مباراة أوروبية، علما بأنه خسر في 14 مباراة.
معاناة بايرن تبدو بعيدة كل البعد عن أدائه في مرحلة المجموعات للنظام السابق، حيث اختتم أبطال أوروبا ست مرات هذه المرحلة برقم قياسي من 40 مباراة بدون خسارة، محققين 36 فوزا وأربعة تعادلات.
كانت آخر خسارة لهم في مرحلة المجموعات السابقة العام 2017 أمام سان جيرمان بالذات بثلاثة أهداف نظيفة.
وعلى الرغم من الإخفاق القاري هذا الموسم، فإن الفريق الذي يقوده المدرب البلجيكي فنسان كومباني يقدم أداء كبيرا، باستثناء خسارتين قاريا، إذ يواصل الفريق البافاري سلسلة اللاهزيمة محليا.
لكن كومباني الذي يُعد عمره التدريبي قصيرا، يحتاج إلى تصحيح المسار قاريا، فالإقصاء من دور المجموعات يُعد احتمالا لا يمكن تصوره وقد تكون له عواقب حقيقية على البلجيكي.
ضمن صفوفه، يعرف المخضرم توماس مولر أن سان جيرمان الذي ما يزال لديه مواجهة أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية، سيكون حريصا على تعويض البداية المخيبة في أوروبا.
وقال لقناة "بي آر 24" السبت "مركز باريس في الترتيب لا يعكس أدائهم. إنهم فريق رائع بلاعبين فرديين مذهلين. هناك الكثير على المحك. أنا سعيد بأن المباراة ستكون على أرضنا".
خسارة سان جيرمان أمام بايرن في نهائي 2020، عندما سجل كينجسلي كومان الذي تخرج من أكاديمية النادي الباريسي، هدف الفوز، تبقى الأقرب لتحقيق النادي الفرنسي لمجد دوري الأبطال المنتظر منذ استلام الإدارة القطرية.
معا، فاز بايرن وسان جيرمان بـ21 من آخر 24 لقبا متاحا في الدوريين الألماني والفرنسي، وأصبحا معتادين على مواجهة بعضهما البعض في أوروبا.
وستكون هذه المرة الرابعة خلال ستة مواسم التي يلتقي فيها الفريقان. فاز بايرن في أربع من آخر خمس مواجهات، لكن سان جيرمان أقصاه في ربع نهائي الموسم 2020-2021.
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن يان كريستيان دريسن في وقت سابق من هذا العام بعد سحب القرعة "في دوري الأبطال، تشعر وكأننا زوجان".
ويأمل المهاجمون السريعون لفريق العاصمة في إزعاج دفاع بايرن الذي يفتقد لاعبي خط الوسط الدفاعيين ألكسندر بافلوفيتش والبرتغالي جواو بالينيا.
وسيكون المدافع الدولي ضمن صفوف بايرن دايو أوباميكانو في وضع أفضل من غيره لمعرفة ما يمكن توقعه من زملائه في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا.
وقال لبرنامج "تيليفوت" أول من أمس "إنها مباراة مهمة بالنسبة لنا. إذا نظرت إلى الترتيب، فالوضع ليس جيدا. نحن لسنا حيث نريد أن نكون".
وفي ذات اليوم أيضا، يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع لايبزج الألماني، في مباراة يسعى من خلالها إنتر ميلان لانتزاع صدارة جدول الترتيب، ولو بشكل مؤقت، فيما يسعى لايبزج لحصد أول نقاطه في المسابقة لإحياء فرصه في التأهل للأدوار الاقصائية بشكل مباشر أو على الأقل التواجد في المراكز التي يخوض صاحبها ملحق التأهل لدور الـ16.
ويتواجد إنتر ميلان في المركز الخامس برصيد عشر نقاط، بفارق الأهداف خلف سبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو وبريست الفرنسيين، فيما يقبع لايبزج في المركز الـ32 بلا رصيد.
ويواجه بريست تحديا كبيرا عندما يحل ضيفا على برشلونة الإسباني، في محاولة للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم والاستمرار في التواجد في المراكز الأربعة الأولى بجدول الترتيب.
في الوقت نفسه، سيسعى فريق برشلونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي.
ويتواجد بريست في المركز الرابع برصيد عشر نقاط، فيما يحتل برشلونة المركز السادس برصيد تسع نقاط.
ويلتقي سبورتيج لشبونة البرتغالي مع فريق أرسنال الإنجليزي في مباراة صعبة للغاية.
وستكون هذه هي أول مباراة للشبونة في البطولة الأوروبية بعد رحيل روبن أموريم لتدريب فريق مانشستر يونايتد، والذي أنهى مبارياته الأوروبية مع الفريق بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي 4-1.
في المقابل يتطلع أرسنال لاستعادة توازنه في المسابقة بعدما خسر في آخر مباراة له بالبطولة أمام إنتر ميلان بهدف نظيف.
ويتواجد أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط، فيما يتواجد لشبونة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.
ويتطلع فريق مانشستر سيتي لإنهاء سلسلة الهزائم التي وصلت لخمس مباريات متتالية في كل البطولات، عندما يستضيف فريق فينورد الهولندي.
ويأمل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل رفع المعنويات واستعادة الثقة الغائبة، وأيضا الاقتراب خطوة من احتلال أحد المراكز المؤهلة مباشرة لدور الـ16 بدوري الأبطال، حيث يتواجد الفريق حاليا في المركز العاشر برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين خلف أستون فيلا، صاحب المركز الثامن آخر المراكز المؤهلة مباشرة لدور الـ16.
في المقابل يسعى فريق فينورد لمضاعفة جراح مانشستر سيتي وتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب والحافظ على تواجده في المراكز التي يخوض صاحبها ملحق الصعود لدور الـ16، حيث يتواجد في المركز الرابع والعشرين، آخر المراكز التي يخوض صاحبها الملحق برصيد خمس نقاط.
ويبحث المدرب الإسباني الفذ بيب جوارديولا عن أجوبة ضمن مسعاه لانتشال فريقه مانشستر سيتي.
ويمر سيتي بأسوأ فترة له بقيادة جوارديولا، إذ يدخل مباراته وفينورد على خلفية خمس هزائم متتالية في جميع المسابقات، في سيناريو لم يحصل لأي فريق متوج بلقب الدوري الإنجليزي منذ تشلسي في آذار (مارس) 1956.
وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا شخصيا هذا الكم من المباريات المتتالية خلال مسيرته التدريبية، إن كان مع برشلونة الإسباني أو بايرن ميونيخ الألماني أو سيتي.
وبعدما سقط فريقه على أرض سبورتنج البرتغالي 1-4 في الجولة الماضية من المسابقة القارية، لم يتخيل جمهور سيتي أنه سيختبر شيئا أسوأ من ذلك خلال استضافة توتنهام السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري، لكن المهزلة وقعت بسقوط رجال جوارديولا برباعية نظيفة.
ووضع توتنهام حدا لسلسلة من 52 مباراة متتالية لسيتي بلا هزيمة على أرضه بعد أيام معدودة على تمديد غوارديولا لعقده حتى 2027، ملحقا به الهزيمة الأولى على "ستاد الاتحاد" منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 أمام برنتفورد (1-2) ضمن الدوري.
كما كانت الهزيمة الثانية لسيتي أمام توتنهام في غضون أسابيع معدودة بعدما أسقطه في لندن الشهر الماضي 1-2 في كأس الرابطة، ما جعله متخلفا في ترتيب الدوري الممتاز بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر.
وبعدما دخل التاريخ كأول فريق يحرز لقب الدوري الممتاز أربع مرات متتالية، يبدو أن سيتي دخل في دوامة كان جوارديولا يتوقعها وفق ما أفاد بالقول "خلال الأعوام الثمانية التي أمضيتها هنا، كنت أعلم أننا سنشهد هبوطا عاجلا أم آجلا".
وتابع: "بالطبع لم نتوقع أبدا أن نخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. كنا نتوقع دائما الخسارة، لكننا كنا ثابتين بشكل لا يصدق، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن هذا يحدث في كرة القدم وأحيانا في الحياة يكون الأمر كذلك".
وأقر: "لسنا معتادين على خسارة مباريات عديدة على التوالي ولكن هذا يحدث، علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل التغيير وخاصة في المواجهة المقبلة"، معتبرا أن "الواقع الذي عشناه لمدة ثمانية أعوام هو الاستثناء".
وشدد: "في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما فعلناه لسنوات عديدة هنا كان جيدا، إنها طريقتي، الطريقة التي أحب اللعب بها، لكن الآن نمر بفترة لا يمكنك الهروب منها. عليك أن تواجه الأمر وتركز على المباراة التالية".
ما يزال هناك متسع من الوقت أمام رجال جوارديولا لوقف النزيف هذا الموسم، لكن هناك تساؤلات جدية حول ما إذا كان الفريق يملك الأفراد أو القدرة البدنية للقيام بذلك بعد سنوات من القتال على كافة الجبهات وحتى الرمق الأخير.
قبل انطلاق المباراة ضد توتنهام، كرم سيتي لاعب وسطه الإسباني رودري الذي تواجد في "ستاد الاتحاد" لأول مرة منذ حصوله على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وبمجرد بدء المباراة، تبين لسيتي حقا مدى أهمية رودري في نجاحه خلال الأعوام الماضية، إذ إن جوارديولا يفتقد خدمات مواطنه حتى نهاية الموسم نتيجة تعرضه لإصابة في الركبة في التعادل أمام أرسنال 2-2 في أيلول (سبتمبر) في ضربة قوية لطموحات سيتي في الاحتفاظ باللقب.
منذ بداية الموسم الماضي، خسر سيتي مرة واحدة في 53 مباراة مع رودري وتسع في 25 مباراة من دونه.
عاد البلجيكي كيفن دي بروين من فترة غياب لشهرين بسبب الإصابة، وذلك بمشاركته في القسم الأخير من المباراة مع توتنهام، لكن هذه العودة لا يعول عليها كثيرا لأن غياب ابن الـ33 عاما بات شيئا متكررا بسبب مشاكل اللياقة البدنية.
والسرعة التي جعلت القائد كايل ووكر بين أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ الدوري الممتاز بدأت تتلاشى الآن، وأبرز دليل ما قام به الألماني تيمو فيرنر ضده خلال صناعته الهدف الرابع الذي سجله برينان جونسون لتوتنهام.
ويبدو أن قرار بيع الأرجنتيني جوليان ألفاريز لأتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 82 مليون جنيه إسترليني (103 ملايين دولار) وعدم استبداله كان خاطئا تماما، إذ لا يوجد الكثير من المساندة الهجومية للنرويجي إيرلينج هالاند الذي حمل العبء بتسجيله 15 هدفا، في حين لم يسجل أي من زملائه أكثر من ثلاثة أهداف.
ورأى قائد مانشستر يونايتد السابق والمحلل جاري نيفيل "هذا الفريق في سيتي في حالة تراجع حاليا. يبدو الأمر جنونيا، عندما تفكر في ما حققوه. (الآن يبدو) من السهل اللعب ضدهم وتشعر الفرق الأخرى بالشجاعة عندما تلعب ضدهم. نقاط الضعف واضحة للجميع".
قد يكون الأمر أسوأ عندما يسافر سيتي إلى "أنفيلد" الأحد من أجل مواجهة ليفربول في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري، ليس لأن "الحمر" يقدمون مستويات رائعة وحسب بل لأن الفريق الأزرق لم يفز في ملعب منافسه منذ مايو (مايو) 2003 (2-1) وخسارة رابعة تواليا في الدوري ستجعله متخلفا بفارق 11 نقطة عن فريق المدرب الهولندي أرني سلوت.
وأقر جوارديولا بأن هذا الفارق سيكون كبيرا جدا ولا يمكن تعويضه، لكن أولويته المباشرة هي إيقاف التدهور حين يحل فينورد ضيفا على فريقه اليوم، باحثا عن انتصاره الثالث ونقطته العاشرة، وبالتالي تحسين مركزه العاشر وتقليص فارق الست نقاط الذي يفصله عن ليفربول بالذات كون الأخير يتصدر بالعلامة الكاملة.
وفي بقية المباريات التي تقام يوم الثلاثاء، يلتقي سبارتا براج التشيكي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع ميلان الإيطالي، وباير ليفركوزن الألماني مع ريد بول سالزبورج النمساوي، ويانج بويز السويسري مع أتالانتا الإيطالي. -(وكالات)

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