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عجلة دوري الأولى تعود للدوران وسط منافسة شرسة

11/25/2024 2:50:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – تستأنف اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات في الأسبوع العاشر من الدوري، حيث يلتقي العربي مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وفي التوقيت نفسه، يواجه أم القطين نظيره الجليل على ملعب السرحان، على أن يستقبل ملعب الأمير محمد بالزرقاء مواجهة سحاب وجرش، عند الساعة الخامسة مساء.
وكان دوري الأولى توقف لحوالي أسبوعين، وفق برمجة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة.
وتتواصل المنافسات غدا، عندما يواجه كفرسوم نظيره صما على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الثالثة والنصف، وفي الوقت ذاته يلتقي السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، فيما يواجه اليرموك نظيره الهاشمية على ملعب الأمير محمد عند الساعة الخامسة مساء.
وتختتم مباريات الجولة بعد غد، بإقامة مواجهتين في التوقيت نفسه عند الساعة الثالثة والنصف، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع الوحدات على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب الكرمل مع الحسين إربد (ب) على ملعب جرش.
ويتصدر البقعة ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة التاسعة برصيد 20 نقطة، ويحل السرحان ثانيا برصيد 19 نقطة، العربي ثالثا برصيد 17 نقطة، جرش رابعا 16 نقطة، الحسين إربد خامسا 16 نقطة، عمان اف سي 14 نقطة، الهاشمية سابعا 14 نقطة، اليرموك ثامنا 13 نقطة، اتحاد الرمثا تاسعا 12 نقطة، الوحدات عاشرا 11 نقطة، الكرمل الحادي عشر 11 نقطة، أم القطين بالمركز الثاني عشر 9 نقاط، كفرسوم بالمركز الثالث عشر 8 نقاط متقدما على صما الذي يملك الرصيد نفسه، سحاب بالمركز الخامس عشر 5 نقاط، والجليل بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
واشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم بين عدد من الفرق الطامحة، وبينت الأرقام مع نهاية الجولة التاسعة (بعد استبعاد نتائج فريقي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة)، أن فريق السرحان يتربع على الصدارة برصيد 19 نقطة، ويحل العربي ثانيا برصيد 17 نقطة، البقعة بالمركز الثالث وله 17 نقطة، اليرموك رابعا برصيد 12 نقطة متقدما على جرش الخامس، واتحاد الرمثا السادس بفارق الأهداف والمواجهات، وذلك بعد استبعاد نتائج رديفي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.

MENAFN25112024000072011014ID1108924214

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