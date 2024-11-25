عجلة دوري الأولى تعود للدوران وسط منافسة شرسة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – تستأنف اليوم منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات
في الأسبوع العاشر من الدوري، حيث يلتقي العربي مع البقعة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، عند الساعة الثالثة والنصف عصرا، وفي التوقيت نفسه، يواجه أم القطين نظيره الجليل على ملعب السرحان، على أن يستقبل ملعب الأمير محمد بالزرقاء مواجهة سحاب وجرش، عند الساعة الخامسة مساء.
وكان دوري الأولى توقف لحوالي أسبوعين، وفق برمجة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة.
وتتواصل المنافسات غدا، عندما يواجه كفرسوم نظيره صما على ملعب الأمير هاشم عند الساعة الثالثة والنصف، وفي الوقت ذاته يلتقي السرحان مع عمان اف سي على ملعب السرحان، فيما يواجه اليرموك نظيره الهاشمية على ملعب الأمير محمد عند الساعة الخامسة مساء.
وتختتم مباريات الجولة بعد غد، بإقامة مواجهتين في التوقيت نفسه عند الساعة الثالثة والنصف، حيث يلتقي اتحاد الرمثا مع الوحدات على ملعب الأمير هاشم، فيما يلعب الكرمل مع الحسين إربد (ب) على ملعب جرش.
ويتصدر البقعة ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة التاسعة برصيد 20 نقطة، ويحل السرحان ثانيا برصيد 19 نقطة، العربي ثالثا برصيد 17 نقطة، جرش رابعا 16 نقطة، الحسين إربد خامسا 16 نقطة، عمان اف سي 14 نقطة، الهاشمية سابعا 14 نقطة، اليرموك ثامنا 13 نقطة، اتحاد الرمثا تاسعا 12 نقطة، الوحدات عاشرا 11 نقطة، الكرمل الحادي عشر 11 نقطة، أم القطين بالمركز الثاني عشر 9 نقاط، كفرسوم بالمركز الثالث عشر 8 نقاط متقدما على صما الذي يملك الرصيد نفسه، سحاب بالمركز الخامس عشر 5 نقاط، والجليل بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط.
واشتعلت المنافسة على بطاقتي التأهل لدوري المحترفين لكرة القدم بين عدد من الفرق الطامحة، وبينت الأرقام مع نهاية الجولة التاسعة (بعد استبعاد نتائج فريقي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة)، أن فريق السرحان يتربع على الصدارة برصيد 19 نقطة، ويحل العربي ثانيا برصيد 17 نقطة، البقعة بالمركز الثالث وله 17 نقطة، اليرموك رابعا برصيد 12 نقطة متقدما على جرش الخامس، واتحاد الرمثا السادس بفارق الأهداف والمواجهات، وذلك بعد استبعاد نتائج رديفي الحسين إربد والوحدات، حيث إنه لا يتم احتساب نتائج مباريات الفريقين لغايات تحديد مراكز الفرق النهائية والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائجهما لتحديد مراكز الفرق، لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
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