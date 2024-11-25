الشابات يبدأ رحلة البحث عن ذاته والتعويض في غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- يتطلع المنتخب الوطني النسوي للشابات لكرة القدم
تحت 20 عاما، إلى تعويض المستويات المتواضعة والنتائج السلبية التي تعرض لها خلال رحلة التحضيرات الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، عبر بوابة بطولة غرب آسيا بنسختها الرابعة التي ستنطلق الخميس المقبل في العقبة.
ويتطلع منتخب
الشابات إلى تحسين صورته بهدف عودة المنتخبات النسوية للفئات العمرية لمنصات التتويج، بعد غيابها في الفترات الماضية، ما يدفع الجهاز الفني واللاعبات للتركيز والعمل بصورة مضاعفة، من أجل إعادة الكرة النسوية للواجهة من جديد.
وعلى مدار العام الحالي، خاض المنتخب الوطني 4 مباريات ودية، تمكن من الفوز في مباراة وحيدة على هونج كونج الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، فيما خسر أمام المنافس ذاته في اللقاء الثاني بخمسة أهداف مقابل هدفين، علما أنه خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي، وخسر في المواجهتين 0-3 و0-1.
ولم يتمكن منتخب الشابات من الفوز بلقب غرب آسيا سوى في النسخة الأولى، والتي أقيمت في العام 2018 في لبنان، فيما حل في المركز الثالث بالنسخة الثانية التي جرت في البحرين بالعام 2019، وتواجد بالمركز نفسه في النسخة الثالثة التي جرت في لبنان العام 2022.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش، القائمة المشاركة ببطولة غرب آسيا، والمكونة من 23 لاعبة، وهن: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، ملك سلامة، سلاف حسين، ريناتا البداينة، رناد الشويكي، سدين الضامن، ليليا الساحلي، دانيا أبو عمارة، ميسم الأقطش، لمار ابراهيم، راما السيلاوي، هيا أبو علي، جنة معتوق، أروى البطاينة، ميرا عطاري، حلا مرار، سوار عبيد، ديانا الخواجا، كندا التيتي، ايدا التميمي وختام شقير.
ويسعى أبو رياش إلى إقناع اتحاد الكرة بإمكانياته الفنية وقدرته على تجهيز فريق قادر على المنافسة في البطولة، إلى جانب المنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للمرة الأولى، في تاريخ الكرة النسوية لهذه الفئة العمرية.
وتسلم أبو رياش مهمته بتدريب هذا الجيل من اللاعبات قبل أكثر من عام، ولم ينجح في الحصول على لقب بطولة غرب آسيا للناشئات التي جرت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، رغم استضافة البطولة في محافظة الزرقاء، والخسارة أمام سورية في المشهد الختامي، ليتوج المنافس بأول لقب له على صعيد الكرة النسوية.
وغادر وفد المنتخب أول من أمس عمان متوجها إلى مدينة العقبة، والتي تستضيف مباريات النسخة الرابعة من غرب آسيا، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة 5 منتخبات، ويفوز باللقب الفريق الحائز أعلى عدد من النقاط.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان الخميس المقبل، ثم يلاقي السعودية السبت، وتليها مواجهة سورية في الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويختتم مشاركته أمام فلسطين في السادس من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.
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