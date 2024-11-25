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الشابات يبدأ رحلة البحث عن ذاته والتعويض في غرب آسيا

11/25/2024 2:50:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يتطلع المنتخب الوطني النسوي للشابات لكرة القدم تحت 20 عاما، إلى تعويض المستويات المتواضعة والنتائج السلبية التي تعرض لها خلال رحلة التحضيرات الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، عبر بوابة بطولة غرب آسيا بنسختها الرابعة التي ستنطلق الخميس المقبل في العقبة.
ويتطلع منتخب الشابات إلى تحسين صورته بهدف عودة المنتخبات النسوية للفئات العمرية لمنصات التتويج، بعد غيابها في الفترات الماضية، ما يدفع الجهاز الفني واللاعبات للتركيز والعمل بصورة مضاعفة، من أجل إعادة الكرة النسوية للواجهة من جديد.
وعلى مدار العام الحالي، خاض المنتخب الوطني 4 مباريات ودية، تمكن من الفوز في مباراة وحيدة على هونج كونج الأسبوع الماضي بهدفين لهدف، فيما خسر أمام المنافس ذاته في اللقاء الثاني بخمسة أهداف مقابل هدفين، علما أنه خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب اللبناني خلال شهر نيسان (أبريل) من العام الحالي، وخسر في المواجهتين 0-3 و0-1.
ولم يتمكن منتخب الشابات من الفوز بلقب غرب آسيا سوى في النسخة الأولى، والتي أقيمت في العام 2018 في لبنان، فيما حل في المركز الثالث بالنسخة الثانية التي جرت في البحرين بالعام 2019، وتواجد بالمركز نفسه في النسخة الثالثة التي جرت في لبنان العام 2022.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت قيادة المدرب حسام أبو رياش، القائمة المشاركة ببطولة غرب آسيا، والمكونة من 23 لاعبة، وهن: ساجدة عيسى، مايا عوض، رنيم الداود، ملك سلامة، سلاف حسين، ريناتا البداينة، رناد الشويكي، سدين الضامن، ليليا الساحلي، دانيا أبو عمارة، ميسم الأقطش، لمار ابراهيم، راما السيلاوي، هيا أبو علي، جنة معتوق، أروى البطاينة، ميرا عطاري، حلا مرار، سوار عبيد، ديانا الخواجا، كندا التيتي، ايدا التميمي وختام شقير.
ويسعى أبو رياش إلى إقناع اتحاد الكرة بإمكانياته الفنية وقدرته على تجهيز فريق قادر على المنافسة في البطولة، إلى جانب المنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للمرة الأولى، في تاريخ الكرة النسوية لهذه الفئة العمرية.
وتسلم أبو رياش مهمته بتدريب هذا الجيل من اللاعبات قبل أكثر من عام، ولم ينجح في الحصول على لقب بطولة غرب آسيا للناشئات التي جرت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، رغم استضافة البطولة في محافظة الزرقاء، والخسارة أمام سورية في المشهد الختامي، ليتوج المنافس بأول لقب له على صعيد الكرة النسوية.
وغادر وفد المنتخب أول من أمس عمان متوجها إلى مدينة العقبة، والتي تستضيف مباريات النسخة الرابعة من غرب آسيا، حيث ستقام البطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة بمشاركة 5 منتخبات، ويفوز باللقب الفريق الحائز أعلى عدد من النقاط.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بالبطولة بمواجهة لبنان الخميس المقبل، ثم يلاقي السعودية السبت، وتليها مواجهة سورية في الرابع من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويختتم مشاركته أمام فلسطين في السادس من الشهر ذاته، حيث تقام جميع المباريات عند السابعة مساء على ملعب تطوير العقبة.

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